（影）深入「綠河殺手」犯案區拍攝實景拍攝！《鬼上車》太邪門頻傳靈異怪事

〔記者許世穎／綜合報導〕驚悚恐怖片《鬼上車》由曾執導《驗屍官》、《追擊巨怪》與《在黑暗中說的鬼故事》的挪威名導安德烈奧多操刀，再度挑戰觀眾對黑暗與未知的恐懼極限。電影將人類最原始的不安感徹底放大。最新曝光的幕後花絮中，劇組深入真實公路與偏遠森林取景，讓演員們直呼拍攝過程比想像中更可怕。

挪威名導安德烈奧多操刀驚悚恐怖片《鬼上車》。（UIP提供）

電影集結《絕地戰警：生死與共》雅各布西皮奧、《一級任務》盧洛貝爾，以及梅莉莎李歐共同演出，打造一場發生在公路上的駭人惡夢。盧洛貝爾與雅各布西皮奧透露，大量戲份都在移動中的道路上完成，「光是在公路上拍攝就已經夠驚悚了」，因為你永遠不知道下一秒會遇見什麼，甚至連劇組工作人員都曾在現場忍不住驚喊：「這到底是什麼鬼狀況？」

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導演安德烈奧多表示，《鬼上車》並不是依靠突如其來驚嚇的傳統恐怖片，而是透過真實環境一步步累積令人窒息的不安感。製片濱田沃特則透露，不少工作人員在拍攝期間都曾碰上難以解釋的怪事，甚至有人懷疑是惡靈作祟。編劇查克瑞唐納修也提到，電影拍攝地位於美國華盛頓州偏鄉，鄰近知名連環殺人魔「綠河殺手」曾犯案的區域，更替整體氛圍增添毛骨悚然的真實感。

驚悚恐怖片《鬼上車》深入真實公路與偏遠森林取景，讓演員們直呼拍攝過程可怕。（UIP提供）

多位劇組人員坦言，在拍攝期間總有種「被人跟著」的詭異感受，甚至一度有人提議找牧師到現場祈福。梅莉莎李歐也分享：「我曾經開車旅行過很多次，但從沒有像這次一樣讓人不寒而慄。」讓《鬼上車》的恐怖氣氛不只停留在電影裡，連戲外都瀰漫著揮之不去的寒意。

電影描述一對年輕情侶在目睹一場血腥駭人的高速公路事故後，發現自己再也無法離開現場，因為一名被稱作「鬼乘客」的神秘跟蹤者，無論如何都想奪走他們的性命，原本自由愜意的廂型車旅行，也瞬間淪為一場無路可逃的致命惡夢。《鬼上車》將於6月18日在台上映。

《鬼上車》幕後花絮：

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