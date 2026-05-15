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娛樂 音樂

B.A.D成員消失21年露面 秀傳小開驚人身家曝光

Danny重拾麥克風開唱。（洋基工程籃球隊與運動攝影師7orkk.pov提供）Danny重拾麥克風開唱。（洋基工程籃球隊與運動攝影師7orkk.pov提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕B.A.D成員Danny邀請好友Ben合體，擔任「洋基工程方舟感恩祭」演出嘉賓，這對昔日戰友相隔多年在球場大合體，雖然現場「三缺一」少了 Alex，但兩人演繹經典歌曲《我的錯》，不僅讓現場歌迷陷入回憶殺，兩人更一度激動落淚。

Ben感性表示，即便Danny已跨足運動產業，擔任「秀傳運動醫學／海爾斯運動經紀」相關職務與籃球隊品牌總監，依然沒忘記音樂夢與老戰友。

Danny與Ben合唱《我的錯》。（洋基工程籃球隊與運動攝影師7orkk.pov提供）Danny與Ben合唱《我的錯》。（洋基工程籃球隊與運動攝影師7orkk.pov提供）

雖然舞台上少了成員Alex，但兩人互相Cover合聲，展現出從1998年組團至今、如同親兄弟般的默契，那種默契是刻在骨子裡的。

B.A.D曾獲得金曲獎最佳重唱組合，可惜出道5年就解散，如今相隔21年合體，Ben談到：「我們三個私下感情是真的很真。」有趣的是，這份鐵漢柔情在彩排時就差點破功。Ben透露，中午彩排時他完全不敢對到Danny的眼睛，「因為我知道一對到眼我就會忍不住潰堤。」沒想到正式演出時，反倒是Danny先紅了眼眶，讓現場氣氛感動到頂點。

Ben與Danny相隔多年合唱。（洋基工程籃球隊與 運動攝影師7orkk.pov提供）Ben與Danny相隔多年合唱。（洋基工程籃球隊與 運動攝影師7orkk.pov提供）

Ben6月14日將舉辦「not BAD讚聲演唱會」，坦言這是人生首次售票專場，壓力與期待並存。他特別感謝老婆小可的支持，甚至為了省演唱會的經費，小可還一手包辦了泰國治裝與梳化服務，實行「造型一條龍」。Ben甜蜜透露，才剛帶小可去泰國度假慶祝母親節，特地為老婆安排商務艙，沒想到這趟旅程竟成了他的「個人演唱會造型採購之旅」。

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