蕭薔投資慘賠8千萬痛喊「為何這麼慘」！改玩「1標的」驚人獲利曝光

蕭薔近年投資有方。（珍世美學慈善基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「台灣第一美人」封號的蕭薔在節目上提到會把《浪姐7》天價酬勞全捐給中國公益團體，在台也行善數十年。資深導演伍宗德和蕭薔是超過30年的老友，今受訪時，他透露蕭薔的理財，從幾年前慘賠8000萬到現在靠黃金，粗估就賺5000多萬，可謂「財」女。

導演伍宗德（左）今受訪為蕭薔發聲，和老婆周雅芳一同合照。（記者蕭方綺攝）

他也提到蕭薔過去曾在投資市場慘跌一跤。她5年前疫情之際，投資新加坡與中國的股票、基金時，因缺乏管理，都交由經紀人操作，帳面一度慘賠高達8千萬元台幣，蕭薔無奈吐苦水：「伍哥，為何我投資都這麼慘？」顯見當時受到不小打擊，伍宗德也直呼「慘不忍睹」，後來直接從新加坡找來專業理財顧問替她上課，希望幫助她建立投資觀念，還會提醒她觀察時機與市場大趨勢。

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蕭薔人美心善。（珍世美學慈善基金會提供）

她後來逐漸改變理財方向，選擇將部分資產轉往相對保值的黃金市場，約莫3年半前，蕭薔默默購入大量黃金，包含實體黃金與黃金存摺，持有規模之大讓人吃驚。隨著近年國際金價飆升，她目前光是黃金投資的帳面獲利，現值就已超過5千萬元台幣，意外成為演藝圈「驚人財女」。

伍宗德也透露，蕭薔偏好實體黃金帶來的安全感，「看得到會安心很多」，因此除了黃金存摺外，也持有不少實體黃金。至於房地產方面，她並未像不少藝人積極投資置產，目前僅在台北松德路擁有自住房產，理財態度相對保守。

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