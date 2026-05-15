謝金燕深夜悼念豬哥亮 親手抄《心經》暗藏思念全網鼻酸

謝金燕（左）曬出與豬哥亮昔日合影。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經叱吒風雲，成為台灣綜藝圈傳奇的天王「豬哥亮」，因罹患大腸癌於2017年5月15日辭世，至今已離開9年，但網友經常在網路上懷念他，更堅稱「謝新達（豬哥亮本名）還沒死」。每年到了這個時候，子女都會以自己的方式懷念這位永遠的綜藝天王，曾一度與豬哥亮鬧翻的女兒謝金燕低調在社群分享手抄《心經》影片，令網友鼻酸。

家人對豬哥亮的思念從未因他離開而減少，小女兒謝金晶每年的5月15日都會前往基隆擁恆文創園區祭拜；謝金燕則曬出自己手抄《心經》影片，各自用自己的方式表達思念。

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謝金燕深夜手抄《心經》悼念豬哥亮。（翻攝自IG）

向來低調的謝金燕，在限時動態分享了一張虔誠跪拜的白底插畫，並上傳一段親手抄寫《般若波羅蜜多心經》影片，謝金燕抄寫的經書字跡工整，一筆一畫都帶著情感與思念，另外，謝金燕也曬出一張豬哥亮和她們姊妹的照片，照片中的豬哥亮41歲，謝金燕13歲，令人鼻酸。

豬哥亮另一個女兒謝晶則在社群平台曬出多張照片，包括與父親錄節目時牽手同台的溫馨畫面，除此之外，謝金晶更前往基隆祭拜，園區內豬哥亮雕像掛著招牌笑容，氣氛莊嚴又溫暖。

謝金晶（右）也曬出與豬哥亮的合照。（翻攝自IG）

不知不覺，豬哥亮已經離開9年了，謝金晶不禁感慨：「不知不覺9年了……但您一直彷彿沒有離開過。」她透露，常常在夢裡聽見爸爸喊她「女兒啊～」更隔空對父親喊話：「老爸～～我們都很好喔，謝謝您，想念您，永遠愛您。」

豬哥亮生前憑藉獨特台語幽默與主持風格，成為台灣演藝圈代表性人物之一，無論是《豬哥會社》還是秀場文化，都陪伴無數觀眾走過青春歲月。即使離開多年，他的經典身影與笑聲，至今仍深植在許多觀眾記憶中。

謝金晶親自到擁恆園區祭拜豬哥亮。（翻攝自IG）

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