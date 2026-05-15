自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝金燕深夜悼念豬哥亮 親手抄《心經》暗藏思念全網鼻酸

謝金燕（左）曬出與豬哥亮昔日合影。（翻攝自IG）謝金燕（左）曬出與豬哥亮昔日合影。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經叱吒風雲，成為台灣綜藝圈傳奇的天王「豬哥亮」，因罹患大腸癌於2017年5月15日辭世，至今已離開9年，但網友經常在網路上懷念他，更堅稱「謝新達（豬哥亮本名）還沒死」。每年到了這個時候，子女都會以自己的方式懷念這位永遠的綜藝天王，曾一度與豬哥亮鬧翻的女兒謝金燕低調在社群分享手抄《心經》影片，令網友鼻酸。

家人對豬哥亮的思念從未因他離開而減少，小女兒謝金晶每年的5月15日都會前往基隆擁恆文創園區祭拜；謝金燕則曬出自己手抄《心經》影片，各自用自己的方式表達思念。

謝金燕深夜手抄《心經》悼念豬哥亮。（翻攝自IG）謝金燕深夜手抄《心經》悼念豬哥亮。（翻攝自IG）

向來低調的謝金燕，在限時動態分享了一張虔誠跪拜的白底插畫，並上傳一段親手抄寫《般若波羅蜜多心經》影片，謝金燕抄寫的經書字跡工整，一筆一畫都帶著情感與思念，另外，謝金燕也曬出一張豬哥亮和她們姊妹的照片，照片中的豬哥亮41歲，謝金燕13歲，令人鼻酸。

豬哥亮另一個女兒謝晶則在社群平台曬出多張照片，包括與父親錄節目時牽手同台的溫馨畫面，除此之外，謝金晶更前往基隆祭拜，園區內豬哥亮雕像掛著招牌笑容，氣氛莊嚴又溫暖。

謝金晶（右）也曬出與豬哥亮的合照。（翻攝自IG）謝金晶（右）也曬出與豬哥亮的合照。（翻攝自IG）

不知不覺，豬哥亮已經離開9年了，謝金晶不禁感慨：「不知不覺9年了……但您一直彷彿沒有離開過。」她透露，常常在夢裡聽見爸爸喊她「女兒啊～」更隔空對父親喊話：「老爸～～我們都很好喔，謝謝您，想念您，永遠愛您。」

豬哥亮生前憑藉獨特台語幽默與主持風格，成為台灣演藝圈代表性人物之一，無論是《豬哥會社》還是秀場文化，都陪伴無數觀眾走過青春歲月。即使離開多年，他的經典身影與笑聲，至今仍深植在許多觀眾記憶中。

謝金晶親自到擁恆園區祭拜豬哥亮。（翻攝自IG）謝金晶親自到擁恆園區祭拜豬哥亮。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中