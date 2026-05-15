蕭薔天價《浪姐》片酬「全捐中國」被罵爆！圈內大咖友人曝真實內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕「台灣第一美人」封號的蕭薔在節目上提到會把《浪姐7》天價酬勞全捐給中國公益團體，反遭部分網友炎上「怎不捐台灣」，和她認識32年的資深導演伍宗德今心疼為她說話，指出蕭薔一直在台灣默默行善做公益，光是出發錄製《浪姐7》之前就捐了100萬給台灣10家公益團體。

導演伍宗德（右）和蕭薔有超過30年濃厚交情。（伍宗德提供）

伍宗德近年勤做公益，拍攝「願有情」公益影片5年半以來，蕭薔就無酬來拍了3次。伍宗德坦言蕭薔一直推掉綜藝節目邀約，但對公益毫不推辭，蕭薔曾跟他說：「伍哥，不是我難搞，我現在活著的目標與人生哲理就是想做就做、什麼都不要怕。」伍宗德聽了很支持，告訴她：「不要怕，拼了！」

請繼續往下閱讀...

而伍宗德也提到他找蕭薔拍願有情的影片，影片中蕭薔代言的慈善單位，包括苗栗幼安教養院、聖安娜之家、聖嘉民啟智中心以及華光社會福利基金會，她不但無酬代言，事後還自掏腰包捐款。

蕭薔最近上《浪姐7》金句連發。（珍世美學慈善基金會提供）

除了拍影片，有天蕭薔還聯繫伍宗德，稱媽媽忌日快到，夢到了媽媽，要伍宗德推薦她「有關小孩的慈善團體」，後來蕭薔與助理獨自背了大把現金到花蓮、台東的書屋、原住民孩童授課地方捐款，行善不為人知的態度讓伍宗德很敬佩。

另外，伍宗德最近拍節目《網紅與善的距離》，蕭薔義不容辭為他站台之外，還捐100萬給10家單位，包括中華民國腦性麻痹協會、華光智能發展中心、信望愛智能發展中心、白永恩基金會、幼安教養院、鴻佳啟能庇護中心、弱竹兒智能發展中心、切膚之愛基金會，還有樂說協會以及博幼基金會。

蕭薔人美心善。（珍世美學慈善基金會提供）

伍宗德提到，自己和蕭薔從32年前拍《霸王花》、《家有仙妻2》熟識，後來他拍的每部戲，蕭薔都來主客串，這樣不做作又自然的仙女被炎上，讓他相當心疼。他也提到每次蕭薔來做公益，都不要酬勞，只要他打個獎牌、獎狀給她，有次伍宗德不解問：「蕭美眉我很忙，妳怎這麼現實，一定要這個？」蕭薔才解釋：「不是啦，是我每一年祭拜媽媽，我要擺在媽媽靈位上給她，跟她說我做什麼事。」一番心意讓人動容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法