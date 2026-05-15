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娛樂 亞洲

馬斯克兒子成北京峰會焦點 6歲萌娃引網瘋猜：示好中國？

全球首富馬斯克（中）牽著6歲兒子一起進入中美元首會談現場。（美聯社）全球首富馬斯克（中）牽著6歲兒子一起進入中美元首會談現場。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）帶著6歲小兒子現身中美元首世紀峰會，小兒子超萌穿搭成為鎂光燈殺手，而中國風的打扮似乎也別有深意，且馬斯克也在社群媒體X上用中文透露兒子正在學習中文。

美國總統川普率領美企代表出訪北京，更號稱這個代表團堪稱「載著整個中國GDP」。當馬斯克牽著小兒子現身時，讓然腦海浮出「地表最強父子檔」幾個字。馬斯克此次破天荒帶著小兒子直接踏入美中元首會談現場，小兒子身上穿著中國風背心，馬斯克想展現什麼意圖非常明顯。

馬斯克特意讓6歲的兒子穿著有中國風的衣服。（路透）馬斯克特意讓6歲的兒子穿著有中國風的衣服。（路透）

54歲的馬斯克與全球商界大老庫克、黃仁勳等十多名美方商界代表一起進入中美元首會談現場時，馬斯克6歲的小兒子在這場攸關台海安全、稀土全球貿易、美伊戰爭的強權談判桌特別顯眼，網紅「李老師不是你老師」也特別指出這點。

中國網友認為馬斯克（右）讓兒子穿上中國風服裝及透露再學中文，別有用心。（歐新社）中國網友認為馬斯克（右）讓兒子穿上中國風服裝及透露再學中文，別有用心。（歐新社）

令人玩味的是，隨著小兒子的萌照在網路上不斷瘋傳，馬斯克本人竟親自回覆，且平日使用英文發文的他，這次罕見用中文親自回覆：「我的兒子正在學習普通話」，似是對中國市場展開友善的雙臂。

中國網友見到這位首富之子的萌樣，竟然在網路上大開他的玩笑，有人發文建議馬斯克將兒子的中文名字取為「馬保國」，更有人建議馬斯克先讓兒子閱讀習近平著作，再了解一下酒桌敬酒禮儀，然後讓X、SpaceX落地，「讓中國再次偉大，MCGA」調侃意味十足。

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