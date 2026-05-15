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娛樂 電視

10年後成三立一姐！Lulu接掌《完全娛樂》曾國城「送后冠」加冕

曾國城特別為Lulu（後排中）送上一頂后冠，象徵三立都會台一哥歡迎一姐。（記者陳奕全攝）曾國城特別為Lulu（後排中）送上一頂后冠，象徵三立都會台一哥歡迎一姐。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立《完全娛樂》開播30周年後全面升級改版，由Lulu黃路梓茵主持，今（15）日舉辦開錄記者會。節目將於5月20日起，於每週三、四晚間10點播出。記者會中曾國城特別錄製影片恭喜Lulu，他幽默表示Lulu十年前新紅乍紫，十年後她已經是天山老妖了，非常期待她帶來的火花。曾國城也特別送上一頂后冠，象徵三立都會台一哥歡迎一姐，好友畢書盡與「鼓鼓」呂思緯驚喜現身站台，不僅替曾國城傳遞皇冠，還親自替Lulu「加冕」，逗得Lulu笑到合不攏嘴。

好友畢書盡（右）與「鼓鼓」呂思緯（左）驚喜現身為Lulu（中）站台。（記者陳奕全攝）好友畢書盡（右）與「鼓鼓」呂思緯（左）驚喜現身為Lulu（中）站台。（記者陳奕全攝）

談到這次重返《完全娛樂》，Lulu感性表示，自己2016年從《完全娛樂》畢業，沒想到十年後竟然又回到這裡，「有種回娘家的感覺。」不過她也坦言，如今娛樂生態與過去差很多，網路資訊爆炸、話題更新速度超快，因此希望節目可以加入更多即時互動，甚至不排除邀請網友一起參與討論，「現在網友真的很厲害，有時候比媒體還快。」

Lulu希望節目可以加入更多即時互動，甚至不排除邀請網友一起參與討論。（記者陳奕全攝）Lulu希望節目可以加入更多即時互動，甚至不排除邀請網友一起參與討論。（記者陳奕全攝）

而被問到身為主編，錄影前最重要的工作是什麼？Lulu則透露，自己每天都要先整理當天娛樂頭條，掌握最新熱門話題。現場也立刻進行「主編快問快答」，當主持人問到：「如果同時訪問陳漢典跟朴寶劍，誰會當頭條？」她毫不猶豫秒答：「朴寶劍！」反應超真實。接著再被追問「那如果是許光漢呢？」Lulu則展現超強反應力，立刻神回：「許光漢典！」把許光漢與陳漢典名字直接合體，笑翻全場。

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