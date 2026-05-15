Lulu、陳漢典歐洲蜜月砸百萬！衣服「一天換三套」鬆口懷孕進度

日前Lulu才與陳漢典到南法蜜月，被問到花費她哀喊很貴。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立《完全娛樂》開播30周年後全面升級改版，由「Lulu」黃路梓茵主持，今（15）日舉辦開錄記者會。節目將於5月20日起，於每週三、四晚間10點播出。而日前Lulu才與陳漢典到南法蜜月，被問到花費她哀喊很貴，兩人花費至少百萬。

Lulu日前才剛從南法蜜月旅行返台，聊到這趟旅程，她說這次去了約10天，但因為自己和陳漢典每天都狂換衣服拍照，「一天大概換三套」，讓大家誤以為他們去了超久。被問到懷孕進度，Lulu則羞喊還不知道。

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Lulu（中）透露這次蜜月由她負責安排行程，陳漢典則專責訂旅館與交通。（記者陳奕全攝）

這次蜜月由她負責安排行程，陳漢典則專責訂旅館與交通，夫妻分工合作相當有默契。不過旅途中也不是完全順利，Lulu透露在普羅旺斯時，竟然遇到租車被刮傷，偏偏天氣又一直下雨，但兩人完全沒被影響心情，依舊照樣逛酒莊、拍照找樂子，「我們就是很隨興，照樣玩。」而最令她印象深刻的，則是在當地吃米其林餐廳花約2萬，一頓飯吃了整整四小時，「好吃是真的很好吃，但最後結論就是好貴！」

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