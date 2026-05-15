前一晚太嗨！BL男神拍寫真爆「睡過頭」 嚇到懷疑人生：會記一輩子

林宇推出寫真散文集《Liminal閾限》，用文字與影像展現最赤裸、最真實的自我。（DE娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林宇2024年演出BL劇《看見愛》嶄露頭角，在28歲生日前夕為粉絲獻上大禮，推出寫真散文集《Liminal閾限》。從最初的企劃籌備、排版到成品打樣，每一個環節他都親自參與，書中更收錄私密日記與手繪塗鴉，用文字與影像展現最赤裸、最真實的自我。

林宇推出寫真散文集《Liminal閾限》，用文字與影像展現最赤裸、最真實的自我。（DE娛樂提供）

出道四年的林宇，一路從平面模特轉戰戲劇演出，始終不斷探索自己的極限。在籌備這本新書的期間，他形容自己是慢慢地「把自己攤開來」，他感性表示：「這本書對我來說一個里程碑，不只是角色，更是貼近自己的創作，也希望一直陪著我的人，可以透過這本書，真正擁有一部份屬於我的創作。」

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為了呈現最無拘無束的狀態，新書特別走訪北海岸取景。林宇興奮分享：「從來沒有以這麼輕鬆自然的方式拍攝過。當天我們包了一台車從九份一路開到基隆海岸，帶上CCD相機與底片相機採用一個完全有機、不過度銳利的視角，想像是帶著我的朋友一起出去郊遊，希望你們感受得到。」

林宇推出寫真散文集《Liminal閾限》，用文字與影像展現最赤裸、最真實的自我。（DE娛樂提供）

然而，拍攝過程中，最令林宇感到驚險的，莫過於他因為前一天心情太過緊張與期待，導致拍攝當天不小心睡過頭，他直呼：「我想我絕對會記一輩子這驚恐的感覺！這還是我人生的第一次就獻給自己的寫真了。」

書中收錄的文章，全是林宇在人生不同階段的狀態與體悟，字句間有寫給一路相伴的粉絲、摯友、家人與毛小孩的真心話。其中，有一篇是他寫給五年前的自己：「面對過往的迷茫，現在回頭看，我知道那些路沒有白走，那些不確定會變成自己的一部份。」

林宇推出寫真散文集《Liminal閾限》，用文字與影像展現最赤裸、最真實的自我。（DE娛樂提供）

書名《Liminal閾限》字面意指介於兩個狀態之間的過渡時刻，既不完全屬於過去，也尚未抵達未來。這本寫真散文集，正是記錄著林宇走在這段模糊卻真實、夾雜著迷惘與蛻變路上的心情片刻。

《Liminal閾限》寫真散文集將一次推出三款封面供粉絲收藏，林宇同時也宣布，將在28歲生日前一天（5月30日）舉辦慶生簽書會，現場與大批喜愛他的粉絲同樂歡慶生日。

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