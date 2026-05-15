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娛樂 電影

教育部辦電影「大濛」放映 助學生理解威權時代傷痕

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部近年持續推動轉型正義教育，希望學生不只從課本認識歷史，更能透過真實故事理解民主、人權與自由的價值。教育部國教署今（15）日舉辦電影「大濛」中部場放映暨座談，邀請學者專家及白色恐怖受難者家屬，和高中教師及學生對談，透過影像與跨世代交流，引導師生重新思考台灣威權時期的歷史記憶與社會傷痕。

教育部舉辦電影「大濛」放映暨座談，協助高中教師及學生更理解威權時代傷痕。（教育部提供）教育部舉辦電影「大濛」放映暨座談，協助高中教師及學生更理解威權時代傷痕。（教育部提供）

「大濛」在台語中意指「大霧」，由金馬導演陳玉勳執導，以此暗指1951至1960年被威權陰影籠罩、前途茫茫的台灣社會氛圍，劇情以台灣白色恐怖時期為背景，描述動盪大時代中人與人之間跨越族群的互助與溫情，拿下金馬獎5項大獎。

教育部國教署主秘黃瀞儀表示，轉型正義教育不只是歷史事件的認識，更重要的是培養學生對民主、人權與社會修復的理解，因此近年持續結合影像、文本與對話等多元教學方式，希望讓歷史從抽象知識，轉化為能夠感受與反思的學習經驗。

活動以電影「大濛」作為媒介，透過影像賞析、專題分享與映後座談，引導教師與學生從不同角度探討歷史記憶、真相保存與人權價值。黃瀞儀指出，相較於傳統課堂，電影更能帶來情感共鳴，也有助學生理解歷史事件對個人與社會的深遠影響。

教育部舉辦電影「大濛」放映暨座談，國教署主秘黃瀞儀致詞表示，盼讓高中教師及學生更理解威權時代傷痕。（教育部提供）教育部舉辦電影「大濛」放映暨座談，國教署主秘黃瀞儀致詞表示，盼讓高中教師及學生更理解威權時代傷痕。（教育部提供）

活動也特別邀請「大濛」歷史顧問、中山大學社會學系助理教授林傳凱，以及國發會檔案管理局副研究員徐紹綱進行專題分享。兩人從史料考證與歷史脈絡出發，說明影像創作如何建立在嚴謹研究基礎上，並進一步轉化為大眾能理解的公共敘事，協助學生建立對歷史再現的辨識能力。

映後座談則邀請受難者家屬分享生命經驗與家族記憶，讓學生從個人故事貼近威權時代的真實處境。一名受難者家屬表示，「歷史的迷霧終會散去，但我們不能遺忘。真相的保存，是為了讓我們更珍惜得來不易的自由。」讓現場不少師生深受觸動。

黃瀞儀指出，透過學者、受難者家屬與師生的深度對話，希望協助學生從多元視角理解歷史，進一步培養尊重人權、反思過去與珍惜民主的公民素養，教育部將持續依據國家轉型正義教育行動綱領，結合教師培力與課程資源，推動更多元的教學策略，深化歷史記憶與民主教育，培養具有人權意識與公共參與能力的新世代公民。

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