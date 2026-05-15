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娛樂 日韓

癌症3度上門！55歲資深女星證實「病情復發凶訊」 為化療忍痛請辭舞台劇

〔記者邱奕欽／台北報導〕55歲南韓資深女演員禹賢珠近日證實癌症3度復發，緊急宣布退出正在巡演中的舞台劇《孤兒》，並透露下週就要開始接受化療。面對病情，禹賢珠沉重表示原本想撐到最後一場，但因作品對體力要求極高，最終仍決定在治療前先行辭演，「不能因為自己的私心讓演出變得不穩定...」

55歲南韓資深女演員禹賢珠證實癌症3度復發。（組合照，翻攝自IG）55歲南韓資深女演員禹賢珠證實癌症3度復發。（組合照，翻攝自IG）

禹賢珠昨（13日）透過社群證實自己是名曾歷經2次癌症的倖存者，沒想到病況近日卻再度復發，由於下週即將投入抗癌治療，因此不得不向舞台劇《孤兒》劇組請求退掉演出。她致歉表示，自己透過這部作品收穫許多喜愛與鼓勵，如今無法陪大家走到最後，感到相當遺憾與抱歉，剩餘場次仍會盡全力完成，但擔心自己難以控制情緒，希望觀眾能多包涵。

除了《孤兒》外，禹賢珠目前還有另一部舞台劇《幽靈們》正在巡演，她透露目前正在努力協調部分場次演出，因《幽靈們》檔期較短，希望能在治療後透過調整行程繼續登台。55歲禹賢珠是南韓資深演員，近年演出過韓劇《醫法刑事》、《貞淑的推銷》等作品，而《孤兒》則是與文瑾瑩共同演出。

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