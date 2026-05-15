台語歌后超大尺度MV殺進金曲獎 親自上陣就怕被黃標

〔記者陽昕翰／台北報導〕第37屆金曲獎公布入圍名單，去年才狂掃三項金曲大獎的台語歌后李竺芯今年再度發威，憑藉結合前衛AI科技的《Sakura Gansha》MV 入圍「最佳MV獎」。這部與新銳導演劉熙真 （Sijin Liu） 聯手打造的作品，在叩關金曲前就已經狂掃國際影壇，已經拿下了15座大獎。

《Sakura Gansha》歌曲尺度「極度成人導向」，製作團隊深怕一上架就會被 YouTube 黃標。（宸熙娛樂提供）

《Sakura Gansha》MV 的幕後堪稱是「大型實驗現場」，導演劉熙真笑稱當初拍攝根本是「拍到什麼就做什麼」的佛系狀態。由於《Sakura Gansha》的歌曲尺度「極度成人導向」，製作團隊成天心驚膽跳，深怕一上架就會被YouTube黃標甚至秒刪，為此還苦心準備了好幾個「隱晦版」備用。結果影片正式上線後居然風平浪靜，讓團隊直呼：「真的是白擔心一場！」。

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李竺芯以大尺度MV入圍金曲獎。（宸熙娛樂提供）

李竺芯為了追求畫面真實感，親自「獻臉」上陣拍攝MV，她透過各種角度拍攝面貌，進行大量的面部表情捕捉與精準對嘴，將真實的情緒注入冷冰冰的演算法中，成功打破AI常見的「恐怖谷」斷裂感。導演劉熙真也感性表示：「如果拿掉AI，這仍是一個動人的故事。」。

李竺芯在義大利西西里島旅遊。（宸熙娛樂提供）

得知再度入圍金曲獎，目前人在外地的李竺芯也維持一貫的率性，給出了超霸氣的感言：「我很榮幸和這些優秀的痟查某合作，臺灣女人瘋起來，是席捲世界的龍捲瘋。」

不僅在台灣發光，《Sakura Gansha》更在歐美亞三大洲拿下15座國際榮耀。包含 Chroma Awards 全球AI創作競賽MV類第一名、OMNI國際AI電影節評審團大獎等，甚至還獲得 富比士Forbes Australia等國際權威媒體盛讚為「AI電影製作的女性先驅」。

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