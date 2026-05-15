快來拔劍吧！《太空超人》力量之劍快閃現身 全民挑戰成為宇宙最強英雄

《太空超人》骷髏王座霸氣現身美麗華大直影城。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕英雄熱潮本週末將在台燃燒！電影《太空超人》將於台北遠百信義A13舉辦期間限定「力量之劍快閃活動」，現場除了能近距離與巨型「力量之劍」裝置合照，更邀請粉絲親自挑戰「拔起神劍」，加入宇宙英雄行列。完成現場指定任務並分享至社群平台，還有機會獲得限量贈品「力量之劍」乙支，勢必成為本週末最具話題性的打卡熱點。

除了力量之劍快閃活動之外，《太空超人》中令人聞風喪膽的大反派「骷髏王」專屬王座，也同步霸氣現身美麗華大直影城。這座1:1等比例打造的「骷髏王座」，特別從國外空運來台，完整還原電影中的邪惡氣場與壓迫感，巨大骷髏造型與黑暗風格極具震撼力，宛如直接從伊坦尼亞的黑暗城堡降臨台北。現場開放粉絲近距離拍照朝聖，不少影迷更直呼：「根本像真的走進電影世界！」

請繼續往下閱讀...

大H現身台北101垂直馬拉松。（索尼影業提供）

除了各種壯觀的電影裝置物之外，宇宙最強壯的男人也於上週六（9日）現身台北101垂直馬拉松，人氣YouTuber大H全副武裝化身「台灣版太空超人」，穿上招牌戰甲、手持象徵無上力量的「力量之劍」霸氣登場，一現身便瞬間吸引大批民眾圍觀拍照，彷彿大型英雄電影直接衝進現實世界。

面對超高強度的垂直馬拉松挑戰，大H更在開跑前高舉力量之劍，重現經典台詞：「萬能的天神，請賜給我神奇的力量！」瞬間點燃全場氣氛，不少跑者與觀眾紛紛停下腳步搶拍「野生太空超人」，讓活動現場宛如大型粉絲見面會。從造型、氣勢到滿滿中二魂，全場彷彿真的迎來來自伊坦尼亞的傳奇英雄，也讓《太空超人》再度成為社群熱議焦點。

《太空超人》「力量之劍」裝置空降遠百信義A13。（索尼影業提供）

《太空超人》由《大黃蜂》導演崔維斯奈特執導，以更宏大的敘事規模，重新打造這部跨世代經典IP。自1980年代推出以來，《太空超人》便以奇幻結合科幻的世界觀，以及充滿魅力的英雄與反派角色，成為全球流行文化的重要象徵。故事描述平凡的亞當王子，在獲得神秘的「力量之劍」後，得以化身為宇宙中最強大的男人，太空超人，肩負對抗邪惡勢力、守護伊坦尼亞與宇宙和平的使命。

《太空超人》將於6月3日正式上映，「力量之劍快閃活動」將於5月16日至5月31日期間，在遠百信義A13舉辦，活動於每週六、日下午2點至6點登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法