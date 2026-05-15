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戶外色色恐觸法？情侶擎天崗「野戰直播」全放送 陳沂點1關鍵：頂多算亂丟垃圾

今晨有對情侶跑到擎天崗大草原「野戰」，這段畫面也在網路上瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）今晨有對情侶跑到擎天崗大草原「野戰」，這段畫面也在網路上瘋傳。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陽明山擎天崗今（15）日凌晨驚傳情侶野外上演「活春宮」，過程全被陽明山國家公園管理處設置的4K監視鏡頭拍下，甚至透過YouTube直播即時放送，引發大批網友湧入觀看、留言，事件延燒後警方也已介入調查。對此，網紅陳沂也發文做評論，並提出當事人應該不會觸犯「公然猥褻罪」。

陳沂在社群發文提到，一對情侶到擎天崗「做壞壞的事」，沒想到現場設有高畫質鏡頭，且收音效果極佳，全程被官方YouTube直播拍下，讓觀看人數迅速飆升，甚至還有許多網友為了留言替兩人「加油」，特地訂閱官方頻道，意外掀起話題。

她也提到，兩人事後離開現場時，地上還留下保險套，而警方則循線調閱監視器、掌握車牌找到男主角，對方還特地向公司請假到警局說明，表示當時只是「一時興起」。對此，陳沂則幽默表示：「一時興起還記得帶著套套，也是相當有安全意識，為國家少子化做出貢獻！」

此外，她也從法律角度分析是否涉及「公然猥褻罪」，認為雖然符合「公然」與「猥褻」兩項要件，但缺少「意圖供人觀賞」的主觀意圖，「誰知道有官方直播」，直言本案恐怕難以成立相關罪責，「頂多就是亂丟垃圾而已。」言論曝光後，也再度引發網友熱議。

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