昔砸15萬做體檢仍罹癌！沈玉琳揭化療過程 「嚴重出血」原因曝

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年歷經長達半年治療血癌成功，近日登上TVBS《健康2.0》分享抗癌歷程。沈玉琳透露，自己每年豪砸15萬做高階體檢、抽血數值也都正常、平時更維持規律運動與健康飲食，因此當時從醫師口中聽到「白血病」時，沈玉琳腦中第一個浮現的念頭只有兩個字：「Why me？」他也幽默自嘲，以前只有在韓劇女主角身上看過，沒想到竟發生在自己身上。

沈玉琳說化療過程最無法接受的其實是痔瘡問題。（TVBS提供）

回想發病初期，沈玉琳平時工作滿檔、經常主持外景節目，某天突然累到癱坐在沙發上一動也不動，他起初以為只是慢性疲勞，心想睡覺休息就好，沒想到後來陸續出現喘不過氣、心跳加速、頭重腳輕等症狀，直至掛急診才發現血紅素已低到2.6，遠低於正常男性13至14的標準值。對此，萬芳醫院癌症中心主任邱宗傑解釋，白血病主因與年齡增長後的基因突變有關，隨著細胞修復功能退化，罹病風險也會提升。「無毒教母」毒物科護理師譚敦慈則提醒，日常生活中應盡量避免接觸輻射及有機溶劑等高風險因子。經歷這場大病後，沈玉琳也鼓勵大家，與其檢討過去，更重要的是把握當下、積極接受治療。

請繼續往下閱讀...

沈玉琳在節目中首次體驗太極療法。（TVBS提供）

談起化療過程中最難熬的副作用，沈玉琳苦笑表示，最無法接受的其實是痔瘡問題，住院時甚至一度嚴重出血，讓護理師當場嚇壞。此外，談到化療帶來的身體影響，譚敦慈也提醒，化療期間因免疫力下降，即使只是被蚊子叮咬，都可能引發嚴重感染，後果不容輕忽。她也建議，化療期間務必要避免食用生食及隔夜食物，以降低感染風險，並維持良好的飲食與衛生習慣，協助身體順利度過治療期。

沈玉琳透露抗癌過程。（TVBS提供）

此外，沈玉琳也在節目中首次體驗由武術教練李筱娟帶領的太極療法，動作看似緩慢，實際上則需要全身協調配合，並結合呼吸與經絡調理，李教練也鼓勵癌友每週規律訓練三到五次，有助於改善疲勞、舒緩焦慮失眠等，沈玉琳親自體驗後更忍不住直言：「這比潘若迪的有氧舞蹈還難！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法