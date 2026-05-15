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娛樂 最新消息

沈玉琳昔罹血癌告假錄影 前員工梁赫群、王瞳霸氣相助

阿喜（左起）、夏語心、梁赫群、王瞳、林柏妤、宮美樂、印刷廠老闆，梁赫群、王瞳代班主持。（公視台語台提供）阿喜（左起）、夏語心、梁赫群、王瞳、林柏妤、宮美樂、印刷廠老闆，梁赫群、王瞳代班主持。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台外景節目《黑白威廉Fighting》拍攝期間主持人沈玉琳因治療血癌告假，由梁赫群、王瞳和宮美樂代班，攜手夏語心、阿喜、海產共同主持。梁赫群和王瞳一開場就先介紹自己，說會來代班主持，是因為過去曾是沈玉琳的員工，得知沈玉琳節目需要幫忙，就出來「相伨（指相挺）」；本集去到稻米王國南投，南投草屯是南投生產米最多的地區，也是美女主播林柏妤的老家。

來到林柏妤的老家草屯，她熱情的準備草屯最有名的梅仔湯請大家喝。夏語心表示，就是要喝這種古早味，最好喝。介紹完在地厲害的梅仔湯，林柏妤接續介紹草屯的特產「疼孫的阿媽」，林柏妤說：「每年過年回草屯，阿媽都一直叫我多吃點嫌我太瘦。」印象中有一次說想喝蛇湯，阿公就真的去抓一條蛇回來做湯。」驚呆眾人，王瞳笑說：「有這樣的孫女很特別，忽然間想喝蛇湯。」

乘車前往草屯工藝館的途中，阿喜問林柏妤：「多久沒回來草屯了？」林柏妤說：「好幾年了，因為阿公過世後，阿媽也搬走了，所以大部分都待在台北居多。」隨後夏語心問：「都待在台北台語還說得這麼好，是跟阿公阿媽學的嗎？」林柏妤搖頭表示，台語不是跟阿公阿媽學的，是看八點檔學的。一開始只會聽，並不會說，是因為後來拍八點檔才努力學說的。

來到遊戲環節，沒想到曾參加過鐵人三項的美女主播，竟主動說要挑戰艱難的「烏龍踅桌」，靠手臂與核心的力量，在身體不落地的情況下，從桌面爬過桌底繞一圈回到桌面。林柏妤自願挑戰如此高難度的遊戲，先前挑戰失敗的海產表示，要是林柏妤過關，要自掏腰包加碼紅包。

林柏妤爸爸現身探班，父女相擁十分溫馨。（公視台語台提供）林柏妤爸爸現身探班，父女相擁十分溫馨。（公視台語台提供）

在遊戲環節結束後林柏妤的爸爸驚喜現身，林柏妤看到爸爸的出現向前相擁，爸爸也為女兒掛上模範女兒的值星帶，讓林柏妤十分感動，林柏妤爸爸坦言，女兒當藝人這麼久，這是第一次來探班，林柏妤表示，「真的是第一次，我好意外。」

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