資深玉女歌手愛女道歉才關社群 晶晶體又被炎上發上Threads

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深玉女歌手蔡幸娟的21歲愛女Amanda，近來經營社群遭部分網友質疑炫富。面對外界罵聲不斷，她道歉後霸氣關閉社群平台，發聲表示：「我把我的Threads永久刪除了，但我完全不難過也不後悔！」未料又因為發文狂以中英文混合，被網友戲稱是「晶晶體」又掀起討論。

Amanda表示，這半年對她而言依舊是一段很酷的人生體驗，「我認識了很多人、得到很多快樂，也第一次感受到網路和分享生活的力量。一開始我真的很喜歡Threads這個community（社群）。」

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網紅Amanda是蔡幸娟的寶貝女兒。（翻攝IG）

談到拍片發言的爭議，Amanda坦言：「這段時間我其實也學到很多，包括文字用詞。很多時候我當下沒有想太多，但其實很容易讓人誤會。」更強調：「傷害別人的感受，從來都不是我的本意，以後也不會是。」

只是Amanda在IG的聲明夾雜中英文，發文截圖又被放上Threads掀起討論聲浪，網友紛紛回應：「so這個是who，我真的very好奇」、「到底是多Afraid，大家不知道她會english啦」、「我不行了看了好痛苦」、「我覺得她對social media的使用有些誤解，但我尊重」，又因為「晶晶體」的發文被虧。

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