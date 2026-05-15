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娛樂 最新消息

金曲37》確定了！A-Lin獨挑大梁接金曲獎主持 星光大道陳明珠、鼓鼓搭檔

〔記者林欣穎／台北報導〕第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋隆重登場，今（15）日正式公布典禮與星光大道主持人形象短片。典禮主持人將由A-Lin首度擔綱，出道以來多次參與金曲盛會的她，此次將首度以主持人身分登上金曲舞台；星光大道則由陳明珠第五度接下主持棒，攜手時隔五年回歸的「鼓鼓」呂思緯共同主持，全新組合備受關注。

A-Lin接下典禮主持。（台視提供）A-Lin接下典禮主持。（台視提供）

A-Lin接下金曲獎頒獎典禮主持棒後，她難掩既興奮又期待的心情，過去曾以入圍者、得獎者及表演嘉賓身分多次參與金曲盛會，今年除了將首度獨挑大樑、掌控典禮全場，演唱的歌曲《幸福在歌唱》同時也入圍了本屆年度歌曲獎，身兼主持人與入圍作品演唱者雙重身分，格外受到矚目，她直言最大不同在於必須全程掌握典禮節奏：「每個時刻都需要注意整個節目的流程」，更笑說心境上最大的不同是「這次會從頭做到底」。

A-Lin也坦言現在仍覺得一切像是一場夢：「因為時間還沒到，還沒有真實感，但相信時間越來越逼近會更緊張、更興奮。」，並表示最大的挑戰是自然的做自己，期望將個人輕鬆自在的個性帶入典禮，讓這場音樂盛事呈現出如同盛大派對般的完美與完整。

陳明珠第五年接紅毯主持。（台視提供）陳明珠第五年接紅毯主持。（台視提供）

星光大道將由陳明珠攜手「鼓鼓」呂思緯全新搭檔主持，兩人在形象影片中以輕鬆互動呈現紅毯準備過程，並分享本次造型概念與主持巧思，睽違五年再度回歸金曲星光大道主持行列的鼓鼓，被陳明珠大力稱讚擁有「男聲優等級」的迷人嗓音，鼓鼓表示有過一次主持經驗後，對整體流程也更有畫面與想像，對於能站在金曲紅毯為大家服務感到非常開心，並將為每一組入圍者與嘉賓獻上祝福，而談到與陳明珠的合作，鼓鼓直言對方專業且口條出色，讓自己在搭檔上感到安心，準備過程中也能隨時交流討論最適合的主持方式，承諾會全力以赴準備，更直言「最好的成績就是由所有人的參與所構成」。

鼓鼓隔5年再次主持星光大道。（台視提供）鼓鼓隔5年再次主持星光大道。（台視提供）

陳明珠則笑說，第五年接下主持棒依舊像「當選連任」般興奮，直言：「每次都像中了樂透一樣開心！」，也感謝外界持續給予支持與肯定，即便已是第五年主持，仍為自己設定新目標，希望持續創造具話題性且能為典禮加分的亮點，讓紅毯不只是典禮前奏，也能成為觀眾關注焦點之一。

此外，她也相當期待與鼓鼓的合作火花，並透露鼓鼓在音樂與舞台經驗上皆相當豐富，讓本次紅毯主持更具穩定性與互動性，自己則將持續累積入圍者功課，並會善用語文專長，讓每一位來賓都能感受到賓至如歸的氛圍。

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與金曲YouTube播出。

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