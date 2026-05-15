不捨小蘭姐姐病逝！ 《名偵探柯南》園子、新一聲優發文悼念

柯南小鎮中小蘭和園子的雕像。（圖擷取自@42kg社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名聲優山崎和佳奈今天（15日）傳出病逝消息，享壽61歲。所屬的青二製作今天發布訃告，宣布山崎和佳奈在4月18日不敵病魔逝世，葬禮將遵循家屬的意願，非公開、僅親朋好友參加。

山崎和佳奈為《名偵探柯南》的小蘭配音長達30年。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

今年動畫播出30週年的《名偵探柯南》聲優群齊聲哀悼。飾演小蘭最好朋友鈴木園子的松井菜櫻子發文表示，「『小蘭…我會永遠是你的朋友哦』大家沒事的。深呼吸吧。小蘭和園子兩個人永遠都是最要好的朋友，從今以後也會一直這樣。謝謝你，和佳奈醬」，配圖由良站柯南小鎮上小蘭和園子上學的雕像。

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飾演小蘭青梅竹馬兼男朋友工藤新一的山口勝平則在初聞訃報時「騙人的吧？」這句話是唯一能說出口的。「感覺自己心裡突然空了一個大洞，只有心跳聲在腦海中迴盪。和佳奈醬的訃聞實在是太過震驚了……」，也提到「至今，腦袋和心裡都還完全無法整理，但現在我相信全力投入這場演出就是最好的祭奠，所以我會努力去做哦。」

訃報を聞いた時

嘘、でしょ？

って言葉しか出てこなかった。

自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。

和佳奈ちゃんの訃報が

あまりにショック過ぎます。。。



未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね。 — 山口勝平@「勝平大百科 50キャラで見る僕の声優史」発売中です❗️ （@ENma_Dororon） May 15, 2026

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