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娛樂 日韓

韓漫《我獨自升級》特展來了！6月松菸熱血開戰 售票資訊一次看

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現象級韓漫神作《我獨自升級》首度打造沉浸式展覽，6月25日至8月9日在松山文創園區2樓多功能展演廳開展，本次展覽將跳脫螢幕，將經典場景帶到獵人眼前，邀請粉絲在今年夏天追隨主角「成振宇」以人類最弱兵器為修煉起點，踏上成神之路，展開個人專屬的冒險旅程。展覽期間備有多款現場限定的獨家周邊商品，鐵粉千萬不能錯過。

《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION在松山文創園區登場。（網銀國際影視提供）《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION在松山文創園區登場。（網銀國際影視提供）

《我獨自升級》沉浸式展覽致力於呈現經典場景，從突發地下城到魔獸戰場，透過細節滿分的場景設計、燈光音效，加上精心動線規劃，建構出一座多層次的沉浸式空間，粉絲將隨著展區動線安排，深刻感受作品所傳遞的熱血氛圍與完整世界觀，不只是單純的視覺觀賞，而是能真的進入傳送門另一邊的世界，親身經歷冒險旅程的每個關鍵瞬間。

《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION 網路售票資訊。（網銀國際影視提供）《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION 網路售票資訊。（網銀國際影視提供）

此次展覽最不可錯過的看點，絕對是以作品核心「升級系統」為概念，所特別設計的專屬任務與互動挑戰。粉絲在觀展過程就能參與獵人等級檢定，在訓練中心一步步完成各個關卡，身歷其境地體驗主角「成振宇」能力成長與突破極限的過程，成為被系統選中的玩家，全程都有極高的互動性與沉浸感，同時寫下自己獨一無二的獵人履歷。

《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION 預售票價。（網銀國際影視提供）《我獨自升級》展 SOLO LEVELING EXHIBITION 預售票價。（網銀國際影視提供）

此外，展場更推出多款限定周邊與首次公開商品，從角色主題收藏到專屬設計紀念品一應俱全，僅限現場入手，兼具質感與紀念性，為每位獵人的首次展覽體驗留下珍貴紀念。主辦方也特別預告，將有更多隱藏驚喜與內容持續解鎖中，粉絲們務必持續鎖定網銀國際影視粉絲專頁，千萬不能錯過這次晉升成為S級獵人的機會。

《我獨自升級》展 活動資訊 SOLO LEVELING EXHIBITION

展覽地點 | 松山文創園區 2F 多功能展演廳 （臺北市信義區光復南路133號）

展覽日期 | 2026年6月25日（四） - 2026年8月9日（日）

展覽時間 | 11:00 – 20:00 （最後入場時間為19:30）

預售購票網址 | https://wve.kktix.cc/events/9f632baa

售票資訊 |

開展前 5月19日至6月24日

預售票NT$500 / 預售雙人票NT$890

愛心票 NT$300

開展後 6月25日至8月9日

網路票NT$550 / 網路雙人票NT$990

現場票NT$600 / 現場優待票（學生、軍警） NT$550

愛心票 NT$300

注意事項 |　

展場相關規定以現場公告為主，若有未盡事宜，主辦單位得以隨時修正、補充之，並保有隨時修改及終止本活動之權利。

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