自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶朱隱園7.5億買主揭曉？ 美女主播大讚「這公設」：萬金難買的手筆

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR Joeman開箱「全台最強豪宅」陶朱隱園，引起討論，近日實價登錄驚現一筆高達7.5億元的交易紀錄，買家是一位神祕的「劉小姐」，一口氣吞下含5車位、總坪數近350坪的豪宅。消息一出，全網開始瘋猜這位財力驚人的劉小姐是誰，沒想到美女主播劉涵竹竟然成了「頭號嫌疑犯」，逼得她本人趕緊跳出來求饒。

劉涵竹。（翻攝自臉書）劉涵竹。（翻攝自臉書）

面對鋪天蓋地的「恭喜聲」，劉涵竹在臉書大動作發文澄清，第一句話就直喊：「我必須要鄭重澄清，買陶朱隱園的劉小姐不是我！」她苦笑表示，這場誤會實在太大，深怕廠商以為她變貴婦就不發通告了，連忙公開喊話求職：「呼籲各大廠商持續發我工作，我還在積累存款買陶朱隱園的路上。」

有趣的是，看到這位同姓劉的買主出手如此闊綽，劉涵竹也忍不住開啟幽默模式，拜託網友幫忙「尋親」，想看看能不能原地少奮鬥三十年。她開玩笑地向那位神祕買主喊話：「我會不會是妳失散多年的遠房親戚？姐～阿竹在呼喚妳啊！」逗趣反應讓粉絲笑翻，直呼：「涵竹姐的幽默也是萬金難買！」

雖然自己還沒入住，但劉涵竹也分享了看完開箱影片的心得。身為氣質主播，她最推崇的不是那個可以載超跑上樓的超狂電梯，而是建案的綠意生態與公設美學。她感性表示：「公設筆墨紙硯的氣質品味，那才是萬金難買的手筆。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中