陶朱隱園7.5億買主揭曉？ 美女主播大讚「這公設」：萬金難買的手筆

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR Joeman開箱「全台最強豪宅」陶朱隱園，引起討論，近日實價登錄驚現一筆高達7.5億元的交易紀錄，買家是一位神祕的「劉小姐」，一口氣吞下含5車位、總坪數近350坪的豪宅。消息一出，全網開始瘋猜這位財力驚人的劉小姐是誰，沒想到美女主播劉涵竹竟然成了「頭號嫌疑犯」，逼得她本人趕緊跳出來求饒。

劉涵竹。（翻攝自臉書）

面對鋪天蓋地的「恭喜聲」，劉涵竹在臉書大動作發文澄清，第一句話就直喊：「我必須要鄭重澄清，買陶朱隱園的劉小姐不是我！」她苦笑表示，這場誤會實在太大，深怕廠商以為她變貴婦就不發通告了，連忙公開喊話求職：「呼籲各大廠商持續發我工作，我還在積累存款買陶朱隱園的路上。」

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有趣的是，看到這位同姓劉的買主出手如此闊綽，劉涵竹也忍不住開啟幽默模式，拜託網友幫忙「尋親」，想看看能不能原地少奮鬥三十年。她開玩笑地向那位神祕買主喊話：「我會不會是妳失散多年的遠房親戚？姐～阿竹在呼喚妳啊！」逗趣反應讓粉絲笑翻，直呼：「涵竹姐的幽默也是萬金難買！」

雖然自己還沒入住，但劉涵竹也分享了看完開箱影片的心得。身為氣質主播，她最推崇的不是那個可以載超跑上樓的超狂電梯，而是建案的綠意生態與公設美學。她感性表示：「公設筆墨紙硯的氣質品味，那才是萬金難買的手筆。」

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