林志玲任文策院董事！李正皓拿賈永婕當例子：該給她時間

李正皓主張要給林志玲機會。（翻攝自IG、臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林志玲擔任文策院董事，被網友翻出過去曾在微博做政治表態等情事，引發爭議。繼陸委會發言人梁文傑昨天（14日）稱「脫中返台沒有不歡迎自己人的道理」的說法之後，主持人李正皓也以賈永婕為例，認為應該給林志玲時間。

有網友提到林志玲一事，李正皓在直播上回應網友，坦言自己主觀上認為可以給林志玲一些時間，就像賈永婕一開始擔任台北101董座時，讓不少台派都感到很問號，「可是實際上，有的時候你不參與政治，他就永遠不知道政治對我們有多息息相關。」或許在實務上，藝人或許能夠跳脫政治人物傳統的框架。

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他認為，不需要在這時候就對林志玲的任命好或不好下定論，「賈永婕自己也說，她成長經歷中完全不知道有二二八這些事情啊，所以我覺得可以等等看。」

網友也紛紛表示，「李正皓以前也是國民黨青年軍啊，總要給人家一個棄暗投明的機會吧」、「我心底還是相信志玲姐姐是深櫃台派」、「賈永婕就是最好的例子，讓新血加入，觀察她，欣賞她帶來的化學效應，她往後越有貢獻」、「真的覺得有些人過於激動，新聞才剛出來就各種跳腳」。

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