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娛樂 音樂

言承旭做民調阿信出難題 「恆星之城」下一站連唱3場

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信和F4成員言承旭、吳建豪、周渝民共同舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，5月底將到印尼開唱，這套巡演除了合唱部分有許多帶動氣氛的互動，另外4人的獨秀部分，也能看到不同風格的魅力展現，最近言承旭做「民調」，想吸收建議讓自己的演出更精采，結果阿信也來出難題。

言承旭想讓自己演出內容更豐富，特別請粉絲多給建議。（相信音樂提供）言承旭想讓自己演出內容更豐富，特別請粉絲多給建議。（相信音樂提供）

言承旭在社群談到：「想聽聽你們的想法，『F✦FOREVER恆星之城』演唱會正在進行中，每一站都在發生，也都在一起完成。這次想在途中問一句：關於舞台，大家還有什麼想看的嗎？例如你希望看到什麼樣的舞台造型改變？例如某一首歌，你覺得加入怎樣的互動會更有記憶點？又或者，在現場你一直期待發生的一個瞬間，會是什麼？」言承旭希望：「讓正在進行中的舞台，一起慢慢加分。」

阿信將隨著「恆星之城」巡演前往印尼演出。（相信音樂提供）阿信將隨著「恆星之城」巡演前往印尼演出。（相信音樂提供）

看到言承旭為增加演出精彩度發出民調，阿信也來回應：「想看你勁歌熱舞！」言承旭方面則回應，這個要求會讓壓力給到舞蹈老師那裡了。事實上在「恆星之城」巡演中，阿信和言承旭常有逗趣或故意搞曖昧的互動，常讓粉絲看得好開心。5月28日起，「恆星之城」演唱會將到印尼雅加達連唱3場，過去F4在東南亞享有高人氣，相隔多年成員再赴當地開唱，應會引起不小迴響。

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