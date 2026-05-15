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娛樂 最新消息

拒當女版胡瓜！愛莉莎莎割雙眼皮 「修復成果」曝光：這兩個月不敢見人

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅愛莉莎莎「神隱」長影音頻道兩個月，終於在13日復出。這次回歸最受矚目的，莫過於她在韓國動刀的雙眼皮手術成果。先前因為還在腫，被大票網友酸說「撞臉胡瓜」，讓她氣得直呼：「每個人剛做完還沒恢復，都會很像胡瓜。」如今終於消腫，她開心宣布自己要全面復出了。

愛莉莎莎回歸。（翻攝自Instagram）愛莉莎莎回歸。（翻攝自Instagram）

為了慶祝雙眼皮「滿月」，愛莉莎莎這次亮相相當大陣仗，特地飛回韓國，指名女團LE SSERAFIM采源的御用化妝師執筆，為她打造韓系女團妝。她坦言修復期真的很難熬，有「兩個月不太敢見人的日子」，就連「最醜的一個月都不太想自拍」，整個人處於閉關狀態，直到現在才敢以新面貌示人。

愛莉莎莎回歸。（翻攝自Instagram）愛莉莎莎回歸。（翻攝自Instagram）

在最新的長影片中，愛莉莎莎大方以素顏出鏡，強調「一整個月都在恢復期」，幾乎沒碰化妝品。手術成果曝光後，評論區直接變成「明星臉大賽」，有人誇她變得有女人味、自然好看，甚至像南韓啦啦隊女神李珠珢；但也有眼尖網友留言：「終於想到她動了眼睛後像誰了，何妤玟啦！」意外引發一波熱烈討論。

愛莉莎莎回歸。（翻攝自Instagram）愛莉莎莎回歸。（翻攝自Instagram）

面對網友的好奇，許多人紛紛敲碗求診所資訊。雖然評價兩極，但死忠粉絲還是力挺：「莎莎原本就已經很漂亮了，不用做太多醫美！」隨著愛莉莎莎找回自信並開心表示，「現在可以化妝了」。

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