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娛樂 最新消息

炎亞綸旗下可麗露「竟被拉出頭髮」 官方道歉急回應

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人炎亞綸創立的「HOHOS火火選物」旗下甜點品牌「コロコロ（Koro-Koro）小露」可麗露外皮薄脆內層鬆軟，推出後獲得消費者喜愛，但近日卻有消費者吃到了頭髮而嚇了一跳，隨後把可麗露丟掉，並上網抒發吃到頭髮的不悅。

炎亞綸旗下甜點品牌出包，消費者分享買的可麗露竟然吃到了頭髮。（晴空鳥提供）炎亞綸旗下甜點品牌出包，消費者分享買的可麗露竟然吃到了頭髮。（晴空鳥提供）

根據《鏡週刊》報導，消費者搶購後，原本開心開箱，但吃到一半時發現裡面有毛髮，一度以為經手人多才有失誤，但卻可以拉出頭髮，只能直接丟垃圾桶，消費者發文中表示「可以理解爆單可能忙，但是有頭髮是不是太噁了」他還表示發現自己並非吃到頭髮的第一人。

據悉不少人觀看該篇貼文，也紛紛表達自己也曾吃到頭髮，官方HOHOS小編立即處理並回應：「經確認，是在毛刷刷烤模過程中，刷毛纖維不慎掉落所造成。對於造成你的觀感不佳，我們深感抱歉。」並強調強調「HOHOS小露於工廠製作時，現場人員皆依照食品衛生規範，全程配合戴手套、帽子等完整防護裝備進行製作與包裝，團隊會再次加強檢查與製程控管。」

「HOHOS火火選物」半年內二度遭人爆料，去年十月爆出旗下的「梨花酥」位於高雄的中央工廠，製造日期是印製包裝時間，而非實際出爐時間，當時高雄市衛生局前往稽查，現場未見製作相關糕點，但環境作業有3缺失須限期改善。而炎亞綸的品牌也發出聲明啟事，強調絕無任何不實之情事。

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