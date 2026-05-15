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娛樂 最新消息

泱泱驚爆「家賊難防」！慘遭親媽「設局」震撼教育：防人之心不可無

〔娛樂頻道／綜合報導〕「木曜女神」泱泱近日熱衷打高爾夫球，沒想到球還沒打好，錢包竟然先出事！她昨（14日）在社群分享一則「錢包失竊記」，劇情反轉再反轉，讓大批網友笑歪：「泱媽這招真的太狠了！」

泱泱。（翻攝自臉書）泱泱。（翻攝自臉書）

事情的起因是泱泱為了上高爾夫球課買手套，特別在皮夾塞了800元備用，沒想到幾天後要結帳時，手一摸才驚覺鈔票全空。神經大條的她，第一時間竟然不是懷疑遭小偷，而是發揮吃貨本色自我催眠：「我想說那可能是我忘了買吃的花掉了？」

過幾天，泱泱跟媽媽閒聊提起這樁神祕失蹤案，沒想到泱媽竟然語出驚人，淡定招認錢就是她親手收走的。原來是因為泱泱平時太粗心，包包常不拉拉鍊、屢勸不聽，泱媽為了給女兒一個警惕，才上演這齣「內賊戲碼」。泱媽直白表示：「要看妳什麼時候會發現錢包少錢了。」就是要藉此測試女兒的警覺性，提醒她防人之心不可無。泱泱聽完瞬間傻眼，崩潰直呼：「這是什麼prank影片拍攝嗎？難不成有隱藏攝影機？真是家賊難防。」

泱泱。（翻攝自臉書）泱泱。（翻攝自臉書）

泱泱雖然無奈，但也只能認了這場母女鬥智。她好奇問廣大網友：「反正我錢包裡現金都放不多，丟了也沒關係？很好奇，大家真的都會記得自己錢包放多少錢嗎？」為了展現「改過自新」的決心，她發文時特別配上一張美照，並求生意志強烈地補上一句：「Ps.照片裡有把包包拉鍊拉好。」

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