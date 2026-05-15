異形女王為了「他」接演！現象級的存在「星戰金孫」古古萌力全開

《曼達洛人與古古》下週全球上映。（盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕盧卡斯影業強勢打造的《曼達洛人與古古》上映進入最後倒數，官方再釋出最新精彩片段，強調本片不僅有熱血的父子情誼，更集結了星戰粉最愛的異獸與機器人元素，搭配專為IMAX特製拍攝的壯闊規模，準備帶領觀眾進入前所未有的銀河冒險，更揭秘了全球現象級角色「古古」橫掃影視圈的獨特魅力。

在最新曝光的幕後花絮與片段中，眾多星際異獸驚喜現身，導演強法洛特別邀請星戰傳奇大師菲爾蒂皮特回歸，利用手工作模與定格動畫技術，打造出極具份量的怪獸與泥沼生物；而經典的機器人軍團與R5-D4也全數回歸，搭配實體佈景讓銀河系顯得真實且就在眼前，強法洛強調：「星戰的魅力在於新技術與手工質感的結合，這讓大銀幕上的異世界更有生命力。」

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《曼達洛人與古古》現象級人氣角色「古古」大展萌力。（盧卡斯影業提供）

自2019年首度現身，古古便以「尤達寶寶」之名成為社群寵兒，根據數據統計，其相關標籤在影集上線首週便創造破億的互動量，周邊商品銷售更是連年突破紀錄。

科普角度來看，古古的設計精準觸發了人類大腦的「幼態持續」反應：寬大的前額、渾圓的大眼與短小的四肢，可以本能地誘發受眾的保護欲與多巴胺分泌，讓他從刺激緊張的星戰宇宙中脫穎而出，成為不分性別、年齡層通殺的「星戰金孫」。

古古並非冷冰冰的CGI，而是由盧卡斯影業頂尖團隊操作的精巧電動玩偶，透過多名操線師細緻地控制耳尖的微顫、鼻子的開合，甚至呼吸的節奏，才賦予他超越一般角色的生命感。強法洛強調：「古古的表演在於『留白』，他那雙充滿魔力的眼睛能映射出觀眾的情緒，讓人不由自主地相信他是真實存在的。」

雪歌妮薇佛接演《曼達洛人與古古》也全因「古古」。（盧卡斯影業提供）

這股魅力連「異形女王」雪歌妮薇佛都徹底淪陷，首度加盟星戰宇宙的她自爆：「我接演的秘密理由就是想親近古古！在片場看著他活動時，你完全會忘記他身後的操縱者，他那種純真又神祕的氣息，會讓所有同台演員瞬間入戲。」

《曼達洛人與古古》將於5月20日全台大銀幕全版本震撼上映，電影全程專為IMAX特製拍攝，畫面比例將隨劇情拓寬，讓觀眾徹底沉浸在史詩級大場面中。邀請影迷進戲院見證這股綠色萌力席捲銀河！

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