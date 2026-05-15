超夯影集榮耀回歸！《泰德拉索》重返球場面臨生涯最大挑戰 新篇章改帶女足隊

〔記者許世穎／綜合報導〕全球熱門影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》在第三季結尾完美收官後，Apple TV 日前宣布備受期待的全新第四季即將登場，同時釋出最新前導預告。延續前三季卡司陣容，由艾美獎得主傑森蘇戴西斯回歸主演令人喜愛的教練泰德拉索並擔任監製，帶領觀眾重返熟悉的溫暖與幽默世界。

影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第四季榮耀回歸。（Apple TV提供）

暌違3年的等待，使這部被譽為「最療癒暖心影集」的作品再度成為話題焦點。第四季中，教練泰德拉索將重返瑞奇蒙，同時將迎接他教練生涯至今最大的挑戰，帶領一支女子足球隊。在這段全新旅程中，泰德拉索與球隊學會勇敢前進、「不經思考就行動」，並挑戰那些過去從未想過的選擇與冒險。

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傑森蘇戴西斯回歸影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》，主演令人喜愛的教練泰德拉索。（Apple TV提供）

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第四季也迎來多位觀眾熟悉的原班人馬回歸，包含榮獲艾美獎最佳女配角的漢娜衛丁漢、朱諾坦普、艾美獎得主布雷特戈德斯坦和布蘭登杭特。同時加入《性愛自修室》譚雅雷諾斯、《關鍵暗算》朱德梅克等全新卡司參與演出。

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第四季將於8月5日在Apple TV全球首播，每週三上架新集數。

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》預告：

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