傳奇女伶生命軌跡成民主基石 副總統蕭美琴感嘆「自由的珍貴」

〔記者許世穎／台北報導〕甫獲台灣國際紀錄片影展（TIDF）觀眾票選獎的《傳奇女伶 高菊花》前天舉行首映會，高一生的家族後代高英傑及高菊花女兒施昭伶皆出席，副總統蕭美琴也親自到場觀影，向這位在動盪時代努力活過來的堅毅女性致意，現場氣氛溫馨中流露著時代傷痕。

副總統蕭美琴（左二）出席《傳奇女伶 高菊花》首映會，跟監製沈可尚（左起）、熊儒賢、導演盧元奇合影。（野火樂集提供）

首映大銀幕映照著高菊花生前優雅卻深邃的臉孔，歌手以莉‧高露及陳永龍以純淨的嗓音清唱《La Paloma》藉以緬懷這位傳奇女伶曲折的一生，她的女兒施昭伶、弟弟高英傑也起身向全場觀眾揮手致意，另一位二二八受難者潘木枝的四子藩英仁亦到場支持。

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對高菊花的弟妹而言，她是在父親高一生因白色恐怖被捕且槍決後，年僅20歲就毅然踏入歌壇，用歌聲換取一家生計，拉拔十多位手足長大的偉大長姊；對女兒昭伶而言，這部片更是一場與母親跨越世代的對話，這份遲來的理解與凝視，使全場充滿濃厚的不捨與思念之情。尤其片中高菊花在家中唱歌的片段，更能感受到她早年的歌聲魅力，在影院聽到高菊花的歌曲，恍如再次聽見當年「派娜娜」的醉人歌聲。

副總統蕭美琴出席《傳奇女伶 高菊花》首映會。（野火樂集提供）

副總統蕭美琴映後坦言內心百感交集，感性表示：「這部電影留下了許多珍貴片段，讓更多人體會一個屬於台灣人的故事，以及自由是多麼珍貴的一件事情，當我們失去了自由，眼淚也不足以改變，甚至眼淚只是代表著無奈，那是一個多麼讓人無助，甚至是看不見未來的情境，但是我們看到高菊花非常堅強的走過來了。」

當得知高菊花原有機會前往美國哥倫比亞大學接受醫師訓練，蕭美琴直說：「原來高菊花是我沒緣分的學姐。」她更感謝拍攝團隊持續補足高菊花沒講完的故事，讓大家重新認識這段歷史，「我們好像透過眼淚分擔了一些她的痛苦，這一切也是屬於台灣人的歷史、屬於台灣人的故事，也再次提醒我們，自由得來不易。」離開前，蕭副總統也緊握高菊花的女兒昭伶跟弟弟高英傑的手，向兩人溫暖致意。

監製熊儒賢則回憶，這20年來團隊在史料拼接中不斷看見高菊花的堅毅，「她從不在我們面前落淚，即便生命被那些『真相』禁錮，她依然活得優雅。」熊儒賢更深情告白：「菊花阿姨，辛苦了，我們很想妳。這部片來得有點晚，但我們沒忘記妳，現在有更多人站在妳這邊，用愛包圍著妳。」

《傳奇女伶 高菊花》首映會後，副總統蕭美琴（右）握著高一生後代高英傑（左）、高菊花女兒昭伶的手。（總統府提供）

共同監製、金獎導演沈可尚將高菊花的生命軌跡視為台灣民主的基石，他提到：「高菊花的故事代表了女性對家與世界最深沉的體貼，她被國家機器利用、家族受難，但這些犧牲正是我們現在能享有自由、自在生活的基礎，她身處的壞的時代建立了我們好的時代的基礎。」

沈可尚也溫情對已在天上的高菊花說：「謝謝妳的存在，妳的故事將透過這部片永遠留在世界上。」導演盧元奇則希望本片回歸最純粹的女性生命視角，呼籲觀眾不要帶著評判或尋找兇手的心情觀影，而是認識一位「難為的女性」。

《傳奇女伶 高菊花》今天（15日）在台上映，邀請所有觀眾走進戲院，認識這位從未被命運擊垮的女性，讓高菊花那承載愛與痛的歌聲，再次溫柔地包圍這片土地。歡迎企業、學校及各類團體洽詢包場觀影。包場相關及更多電影資訊請至「傳奇女伶 高菊花」官方臉書專頁查詢。

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