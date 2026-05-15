胡佩蓮旅居泰國「辦簽證遭移民局刁難」怒控官員臭臉：像欠他幾百萬

胡佩蓮辦簽證遭刁難，怒控泰國官員臭臉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕定居曼谷的台灣女星胡佩蓮近日怒轟泰國移民局辦事態度，直言申請延簽與非觀光簽時屢遭刁難，甚至忍不住抱怨官員的臉「像欠他幾百萬！」她雖坦言相當喜歡泰國生活，但辦簽證的過程仍讓她氣到公開發文發洩情緒。

胡佩蓮13日透露自己當初選擇定居泰國曼谷，不只是為了讓孩子接受當地教育，也希望深入感受泰國文化與生活環境，體會到泰國人友善、包容性高，各項建設與觀光環境也相當便利，加上美食與逛街魅力，讓她一直很喜歡當地生活，不過近期處理簽證相關事宜時，卻徹底磨光她的耐心，「每一個官員的臉都像我們欠了他幾百萬的樣子。」

請繼續往下閱讀...

談到最不滿的部分，胡佩蓮直指曼谷移民局官員態度冷漠，不論辦理延簽或各類非觀光簽證，外籍人士似乎都會被刻意刁難，她無奈表示許多外國人願意到泰國消費、生活，甚至帶動當地經濟，如今觀光人口減少，政府理應更加善待外籍人士，而非讓大家耗費大量時間與精力辦手續，「為什麼還要想盡辦法刁難呢？」最後她也強調，這篇發文純粹是情緒抒發，「謝謝你們聽我倒垃圾！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法