血壓一度飆破203！孫德榮罹小中風住院15天 突爆喜訊宣布「天大好消息」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾一手打造「喬傑立娛樂」的65歲資深經紀人「孫總」孫德榮，上個月突發腦部血栓小中風，住院期間血壓一度飆破203，不僅左手無法伸直，就連手機也拿不起來。所幸，在歷經15天治療與觀察後，孫德榮昨（14日）突宣布「天大好消息」，證實已順利度過危險期，並將於明日正式出院。

孫德榮住院15天後宣布好消息。（翻攝自臉書）

孫德榮上月29日吃東西時突然身體不適，緊急送醫後確診俗稱「小中風」的腦部血栓，一度被醫師嚴令禁止下床，然而他先前曾透露，住院期間血壓最高飆至203，但仍在5月初堅持出席公益活動。直至近日，孫德榮則坦言醫師要求血壓必須控制在130至140之間，才能符合出院條件。

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Gino（右）特地前往醫院探望孫德榮，替他加油打氣。（翻攝自臉書）

如今住院超過2週，孫德榮14日在臉書粉專釋出最新影片，畫面中的他開心宣布「天大好消息！我要出院了～」同時也透露，治療期間一度連左手都無法正常伸直，連拿手機都有困難，所幸經過積極復健與治療後，身體狀況已逐漸恢復，「沒事，一切都往最好的地方發展。」感人的事是，Gino為此也特地現身醫院探望。

不過即使即將出院，孫德榮坦言，後續仍有漫長復健路要走，原本以為只是短暫生病幾天，沒想到病情比想像中嚴重許多，他也感嘆自己相當幸運，「上天對我很好，沒有讓我嘴歪臉斜、流口水。」消息曝光後，網友們紛紛湧入社群鼓勵之餘，也暖心留言叮囑他務必好好休養，注意飲食與血壓控制。

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