自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

血壓一度飆破203！孫德榮罹小中風住院15天 突爆喜訊宣布「天大好消息」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾一手打造「喬傑立娛樂」的65歲資深經紀人「孫總」孫德榮，上個月突發腦部血栓小中風，住院期間血壓一度飆破203，不僅左手無法伸直，就連手機也拿不起來。所幸，在歷經15天治療與觀察後，孫德榮昨（14日）突宣布「天大好消息」，證實已順利度過危險期，並將於明日正式出院。

孫德榮住院15天後宣布好消息。（翻攝自臉書）孫德榮住院15天後宣布好消息。（翻攝自臉書）

孫德榮上月29日吃東西時突然身體不適，緊急送醫後確診俗稱「小中風」的腦部血栓，一度被醫師嚴令禁止下床，然而他先前曾透露，住院期間血壓最高飆至203，但仍在5月初堅持出席公益活動。直至近日，孫德榮則坦言醫師要求血壓必須控制在130至140之間，才能符合出院條件。

Gino（右）特地前往醫院探望孫德榮，替他加油打氣。（翻攝自臉書）Gino（右）特地前往醫院探望孫德榮，替他加油打氣。（翻攝自臉書）

如今住院超過2週，孫德榮14日在臉書粉專釋出最新影片，畫面中的他開心宣布「天大好消息！我要出院了～」同時也透露，治療期間一度連左手都無法正常伸直，連拿手機都有困難，所幸經過積極復健與治療後，身體狀況已逐漸恢復，「沒事，一切都往最好的地方發展。」感人的事是，Gino為此也特地現身醫院探望。

不過即使即將出院，孫德榮坦言，後續仍有漫長復健路要走，原本以為只是短暫生病幾天，沒想到病情比想像中嚴重許多，他也感嘆自己相當幸運，「上天對我很好，沒有讓我嘴歪臉斜、流口水。」消息曝光後，網友們紛紛湧入社群鼓勵之餘，也暖心留言叮囑他務必好好休養，注意飲食與血壓控制。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中