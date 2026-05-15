百想話題王是他！《王命之徒》曝封神內幕 空降Hami點閱冠軍

〔記者鍾志均／綜合報導〕百想藝術大賞話題燒不停，其中26歲演員朴志訓憑《王命之徒》奪下電影部門男新人獎，該片不只在南韓觀影人次衝破1684萬、票房狂掃1626億韓幣，更登上韓國影史票房冠軍；電影在Hami Video獨家播出後，同樣火速空降平台點閱冠軍，掀起觀影熱潮。

《王命之徒》朴志訓（左）與柳海真發展出超越君臣的催淚父子情。（Hami Video提供）

《王命之徒》除了宮廷權鬥夠狠，更因為朴志訓根本「拿命在演」。他為了詮釋被廢黜、流放的少年君王「端宗」，硬是狂瘦15公斤，把自己瘦到幾乎皮包骨，甚至連聲音都做到極致細節。

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他透露，特別設計角色後期的聲音要有「脫水感」，「我希望短短一句台詞，都像很久沒喝水的人，乾到快裂開。」超變態級投入程度，讓不少觀眾二刷才驚覺：「原來連聲音都有演！」

更猛的是，朴志訓還偷偷替角色設計「聲線成長曲線」。前期的端宗充滿恐懼與不安，因此加入大量氣音與遲疑；直到角色逐漸反抗命運後，聲音才慢慢變低沉、堅定。朴志訓笑說：「這細節好像只有我自己知道。」結果電影上映後，影迷全跪著回去重看，直呼根本細節狂魔。

片中最催淚的一場戲，則是他與柳海真飾演的村長嚴興道之間的情感對手戲。兩人從原本的君臣關係，逐漸變成像父子般互相依靠，尤其最後那場對話戲，朴志訓坦言自己從排戲就哭到停不下來，「真的像父親跟兒子在說話。」甚至正式拍攝時眼淚幾乎流乾，成為電影最經典的催淚名場面。

童星出身、偶像團體出道的朴志訓坦言，過去雖然一直在演戲，但直到拍完《王命之徒》，才第一次真正產生「我想成為厲害演員」的野心。「第一次有種，自己真的站上大銀幕的感覺。」

除了《王命之徒》，Hami Video近期也同步上架多部百想得獎強片，包括文佳煐奪影后的《之後的我們》、柳海真主演的《國寶風暴》，以及拿下電影作品賞的《徵人啟弒》、朴正民封帝作品《醜得要命》等話題電影，要讓影迷一次補齊。

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