自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

百想話題王是他！《王命之徒》曝封神內幕 空降Hami點閱冠軍

〔記者鍾志均／綜合報導〕百想藝術大賞話題燒不停，其中26歲演員朴志訓憑《王命之徒》奪下電影部門男新人獎，該片不只在南韓觀影人次衝破1684萬、票房狂掃1626億韓幣，更登上韓國影史票房冠軍；電影在Hami Video獨家播出後，同樣火速空降平台點閱冠軍，掀起觀影熱潮。

《王命之徒》朴志訓（左）與柳海真發展出超越君臣的催淚父子情。（Hami Video提供）《王命之徒》朴志訓（左）與柳海真發展出超越君臣的催淚父子情。（Hami Video提供）

《王命之徒》除了宮廷權鬥夠狠，更因為朴志訓根本「拿命在演」。他為了詮釋被廢黜、流放的少年君王「端宗」，硬是狂瘦15公斤，把自己瘦到幾乎皮包骨，甚至連聲音都做到極致細節。

他透露，特別設計角色後期的聲音要有「脫水感」，「我希望短短一句台詞，都像很久沒喝水的人，乾到快裂開。」超變態級投入程度，讓不少觀眾二刷才驚覺：「原來連聲音都有演！」

更猛的是，朴志訓還偷偷替角色設計「聲線成長曲線」。前期的端宗充滿恐懼與不安，因此加入大量氣音與遲疑；直到角色逐漸反抗命運後，聲音才慢慢變低沉、堅定。朴志訓笑說：「這細節好像只有我自己知道。」結果電影上映後，影迷全跪著回去重看，直呼根本細節狂魔。

片中最催淚的一場戲，則是他與柳海真飾演的村長嚴興道之間的情感對手戲。兩人從原本的君臣關係，逐漸變成像父子般互相依靠，尤其最後那場對話戲，朴志訓坦言自己從排戲就哭到停不下來，「真的像父親跟兒子在說話。」甚至正式拍攝時眼淚幾乎流乾，成為電影最經典的催淚名場面。

童星出身、偶像團體出道的朴志訓坦言，過去雖然一直在演戲，但直到拍完《王命之徒》，才第一次真正產生「我想成為厲害演員」的野心。「第一次有種，自己真的站上大銀幕的感覺。」

除了《王命之徒》，Hami Video近期也同步上架多部百想得獎強片，包括文佳煐奪影后的《之後的我們》、柳海真主演的《國寶風暴》，以及拿下電影作品賞的《徵人啟弒》、朴正民封帝作品《醜得要命》等話題電影，要讓影迷一次補齊。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中