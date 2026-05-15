張孝全陷中年危機！分居老婆竟被兒子問「有誰要死掉了嗎」

張孝全在《欠妳的那場婚禮》與妻子蘇慧倫關係降至冰點。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚等人演出嚴藝文執導的新戲《欠妳的那場婚禮》，劇中張孝全飾演曾經憑帥氣外型與音樂才華紅極一時的「馬子狗樂團」主唱周可傑，昔日25歲出道即巔峰的他如今卻成了寫不出歌、婚姻陷入僵局的中年男子，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）關係降至冰點，在試圖挽回愛情之際，一場帶點奇幻色彩的契機，讓他回望過去、重新理解愛與選擇的意義。

在預告一開場便直擊婚姻裂痕，陳立璇對兒子坦言「我跟你爸決定要暫時分開住」，兒子反問：「你們要離婚了喔？」周可傑立刻表示：「當然不是啊！」童言無忌一句「那你們是有誰要死掉了嗎？」讓氣氛瞬間凝結，也點出關係走到盡頭的無奈與荒謬。

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蒲禾菲（右）在《欠妳的那場婚禮》反問朱軒洋：「我不能是好朋友，也是女朋友嗎？」。（公視提供）

隨著時間倒轉，故事回到兩人年輕時期，年輕的周可傑（朱軒洋 飾）與陳立璇（蒲禾菲 飾）之間青澀又曖昧的情感逐漸展開，陳立璇替周可傑唱生日快樂歌慶生，他感性表示：「我媽走之後，全世界只有你記得我的生日欸陳立璇。」兩人打鬧、拉扯，彼此間的情感純粹真摯；陳立璇更在「馬子狗樂團」演唱會台下大喊「周可傑，我愛你！」，卻被好友Terry（王渝萱 飾）吐槽：「你們不可能啦！」她不服氣回嗆：「你怎麼知道不可能？」然而，「友情以上、戀人未滿」的關係也埋下日後遺憾的伏筆，當年輕周可傑對陳立璇說出「你是我最好的朋友，所以我不想失去你」，她忍不住反問：「我不能是好朋友，也是女朋友嗎？」一句話道盡愛情裡最難跨越的界線。

朱軒洋（右）在《欠妳的那場婚禮》與未來世界的人們相遇，和多年後的樂團成員重逢，成員姚淳耀激動崩潰抱住他。（公視提供）

預告同步揭露本劇關鍵奇幻設定「時空交錯」，中年的陳立璇意外在車站與年輕的周可傑擦身而過，震驚之餘也把此事告訴好友Terry（謝盈萱 飾），對方卻又荒謬又心疼地喊：「老天爺你放過這個女的！」讓陳立璇無奈回應：「就知道你不會信欸。」而當年輕周可傑與未來世界的人們相遇，不僅與Terry正面碰上、讓對方緊張到手抖，甚至與多年後的樂團成員重逢，成員（姚淳耀 飾）激動崩潰抱住他，另一成員（黃迪揚 飾）也當場大哭，情緒全面潰堤。

朱軒洋（右）在《欠妳的那場婚禮》飾演年輕版的張孝全，和黃迪揚重逢當場大哭。（公視提供）

由金曲樂團宇宙人獻唱的影集主題曲〈沒有人像我一樣〉在預告尾聲中首度曝光，加深角色之間層層堆疊的情感。年輕周可傑困惑問中年陳立璇：「所以你結婚之後，我們就不是朋友了嗎？為什麼？」陳立璇淡淡回應：「對啊，我也想知道為什麼。」畫面跳轉至兩人衝突，中年陳立璇崩潰吼出「是你先丟下我的！」中年周可傑激動反駁：「我說過那是意外！意外！」最終更痛哭道：「我好像迷路了。」最後一幕，中年周可傑在觀眾席驚見「年輕的自己」，語無倫次地說：「我剛才在觀眾席看到周……我看到我自己，他是觀眾，他在觀眾席！」當年輕周可傑真的現身，他驚恐大喊「鬼啊！」隨即昏倒，留下既荒誕又耐人尋味的懸念，為整支預告劃下強烈句點。

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