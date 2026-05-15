自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男神楊洋成「超帥展昭」 武俠迷過癮喊：重播只為了看清每個招式

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫領銜主演武俠劇《雨霖鈴》，楊洋身著古裝的俊美扮相、拳拳到肉的武打鏡頭，以及三人共組「正義小隊」共闖江湖的情誼，在開播前便已創下預約數破500萬的亮眼成績。

楊洋在《雨霖鈴》飾演南俠展昭。（Disney+提供）楊洋在《雨霖鈴》飾演南俠展昭。（Disney+提供）

首播劇情中節奏緊湊，以兩條主線帶觀眾迅速進入這場橫跨江湖與朝堂的追殺迷局。由楊洋主演的南俠展昭，為護送一封牽動朝局的神祕書信，遭襄州官府惡勢力圍捕，甚至不惜動用江湖殺手滅口；另一方面，逃婚離家的霍家大小姐「霍玲瓏」，為了保護一名血可解百毒的孩子，成為江湖門派唐門、寒水宮等多方勢力追殺的對象。兩條命運線的意外相遇，讓展昭與霍玲瓏在生死交鋒中結盟、將逐步揭開更大的陰謀。而劇中展現的窄巷、船上搏鬥，以及各方門派的劍法與功夫碰撞，也讓武俠迷過癮直呼：「重播好幾次只為了看清每個招式！」

首次挑戰武俠劇的章若楠，在《雨霖鈴》開局以女扮男裝、因逃婚而離家的形象行走江湖。（Disney+提供）首次挑戰武俠劇的章若楠，在《雨霖鈴》開局以女扮男裝、因逃婚而離家的形象行走江湖。（Disney+提供）

導演劉洪源除了強調《雨霖鈴》「打戲一點也不能少」，也非常著重角色性格與人物關係的鋪陳。劉導直言：「這種為了心中的公道正義，哪怕付出代價也要走下去的勁兒，就是這部劇最武俠的地方。」而展昭一角也跳脫過往「完美英雄」設定，被刻畫成更為立體鮮明的人物，「我最想讓觀眾看到的其實是真實立體的展昭，他會受傷、會疲憊，但他骨子裡那股赤誠從來沒變過」。

楊洋（左）、章若楠在《雨霖鈴》有許多對手戲。（Disney+提供）楊洋（左）、章若楠在《雨霖鈴》有許多對手戲。（Disney+提供）

飾演南俠展昭的楊洋，在劇中雖然痛失好友又身負重傷，仍然展現了高超的武藝與面對絕境的應變能力。楊洋也分享對於角色的理解：「展昭是一個勇敢果斷、江湖正義的化身，他不是單純用武力解決事情，而懂得克制。他會非常冷靜去判斷，並且有一種可以把正義感和智慧相融合的處世之道。」也感性告白：「能夠和展昭相遇，陪伴他走過小半年的時間，我覺得自己非常幸運」。

方逸倫透露自己在《雨霖鈴》的角色獨來獨往又率性。（Disney+提供）方逸倫透露自己在《雨霖鈴》的角色獨來獨往又率性。（Disney+提供）

首次挑戰武俠劇的章若楠，開局則以女扮男裝、因逃婚而離家的形象行走江湖。從被保護的山莊大小姐到「初級俠女」，章若楠形容：「玲瓏是一個非常有俠義心腸的女孩，性格非常果敢。她是清醒的獨立女性，不會覺得自己是山莊裡的大小姐，就要任人擺布、安排這一生，而非常有自己的主意。」同時她也強調角色的最大閃光點就是「正義感」，而這份堅定正是推動她一次次挺身而出的原因。

與穩重自持的展昭形成鮮明對比的，還有在首播尾聲登場的白衣青年，正是「錦毛鼠」白玉堂即將加入戰局。演員方逸倫透露：「白玉堂其實一直是獨來獨往的人，他非常率性、非常不羈，是一個天賦異稟又桀敖不馴的奇才。他說話做事從不藏著掖著，在為人處事上會讓人覺得很痛快。」然而這樣狂放的白玉堂，與展昭、霍玲瓏相遇後將會有怎樣的轉變與火花？也讓觀眾更加期待性格截然不同的他們，後續組成「正義三人組」後的化學反應。《雨霖鈴》已於Disney+上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中