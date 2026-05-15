男神楊洋成「超帥展昭」 武俠迷過癮喊：重播只為了看清每個招式

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫領銜主演武俠劇《雨霖鈴》，楊洋身著古裝的俊美扮相、拳拳到肉的武打鏡頭，以及三人共組「正義小隊」共闖江湖的情誼，在開播前便已創下預約數破500萬的亮眼成績。

楊洋在《雨霖鈴》飾演南俠展昭。（Disney+提供）

首播劇情中節奏緊湊，以兩條主線帶觀眾迅速進入這場橫跨江湖與朝堂的追殺迷局。由楊洋主演的南俠展昭，為護送一封牽動朝局的神祕書信，遭襄州官府惡勢力圍捕，甚至不惜動用江湖殺手滅口；另一方面，逃婚離家的霍家大小姐「霍玲瓏」，為了保護一名血可解百毒的孩子，成為江湖門派唐門、寒水宮等多方勢力追殺的對象。兩條命運線的意外相遇，讓展昭與霍玲瓏在生死交鋒中結盟、將逐步揭開更大的陰謀。而劇中展現的窄巷、船上搏鬥，以及各方門派的劍法與功夫碰撞，也讓武俠迷過癮直呼：「重播好幾次只為了看清每個招式！」

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首次挑戰武俠劇的章若楠，在《雨霖鈴》開局以女扮男裝、因逃婚而離家的形象行走江湖。（Disney+提供）

導演劉洪源除了強調《雨霖鈴》「打戲一點也不能少」，也非常著重角色性格與人物關係的鋪陳。劉導直言：「這種為了心中的公道正義，哪怕付出代價也要走下去的勁兒，就是這部劇最武俠的地方。」而展昭一角也跳脫過往「完美英雄」設定，被刻畫成更為立體鮮明的人物，「我最想讓觀眾看到的其實是真實立體的展昭，他會受傷、會疲憊，但他骨子裡那股赤誠從來沒變過」。

楊洋（左）、章若楠在《雨霖鈴》有許多對手戲。（Disney+提供）

飾演南俠展昭的楊洋，在劇中雖然痛失好友又身負重傷，仍然展現了高超的武藝與面對絕境的應變能力。楊洋也分享對於角色的理解：「展昭是一個勇敢果斷、江湖正義的化身，他不是單純用武力解決事情，而懂得克制。他會非常冷靜去判斷，並且有一種可以把正義感和智慧相融合的處世之道。」也感性告白：「能夠和展昭相遇，陪伴他走過小半年的時間，我覺得自己非常幸運」。

方逸倫透露自己在《雨霖鈴》的角色獨來獨往又率性。（Disney+提供）

首次挑戰武俠劇的章若楠，開局則以女扮男裝、因逃婚而離家的形象行走江湖。從被保護的山莊大小姐到「初級俠女」，章若楠形容：「玲瓏是一個非常有俠義心腸的女孩，性格非常果敢。她是清醒的獨立女性，不會覺得自己是山莊裡的大小姐，就要任人擺布、安排這一生，而非常有自己的主意。」同時她也強調角色的最大閃光點就是「正義感」，而這份堅定正是推動她一次次挺身而出的原因。

與穩重自持的展昭形成鮮明對比的，還有在首播尾聲登場的白衣青年，正是「錦毛鼠」白玉堂即將加入戰局。演員方逸倫透露：「白玉堂其實一直是獨來獨往的人，他非常率性、非常不羈，是一個天賦異稟又桀敖不馴的奇才。他說話做事從不藏著掖著，在為人處事上會讓人覺得很痛快。」然而這樣狂放的白玉堂，與展昭、霍玲瓏相遇後將會有怎樣的轉變與火花？也讓觀眾更加期待性格截然不同的他們，後續組成「正義三人組」後的化學反應。《雨霖鈴》已於Disney+上線。

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