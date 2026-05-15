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娛樂 最新消息

生一胎就送兩億房產！超狂「豪門婚約」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕謝震武主持高點綜合台《震震有詞》，最新一集探討「當愛情變明碼標價、犧牲的籌碼！這樣的婚姻還剩下多少真心？」並邀請資深媒體人林裕豐、兩性作家欣西亞、資深婚顧ViVi及雷丘律師，揭開多起荒謬的真實案例。從閃婚10天索要30萬月費，到兩名台灣人生下「黑人寶寶」的豪門奇談，驚呆現場嘉賓。

林裕豐分享曾有女性朋友與豪門簽下協議，生一胎即贈與兩億房產。（和展影視提供）林裕豐分享曾有女性朋友與豪門簽下協議，生一胎即贈與兩億房產。（和展影視提供）

資深媒體人林裕豐分享真實案例，曾有女性朋友與豪門簽下協議，生一胎即贈與兩億房產，但需配合一年出席六次家族聚會與登報曝光。女方在順利產下第一胎後真的獲贈一間房，接著婚後第三年竟生下「巧克力寶寶」的黑人寶寶。

面對質疑，女方竟語出驚人表示：「答應幫你們家生小孩，又沒說一定要生你家的。」最終夫家為維持顏面，沒將贈與的房產收回，並將母子安置於美國，維持「名存實亡」的婚姻，奇特結局讓現場眾人嘖嘖稱奇。

此外，婚前排場也可能藏有財務陷阱。資深婚顧ViVi提到，家境普通的新郎非常愛新娘，但女方家長基於公司高階主管的面子問題，開出要結婚的條件為1、禮車必須是12台名車，2、需準備大聘200萬，雖然女方不收大聘，但另需小聘66萬讓女方帶走，3、必須在五星級飯店宴客，且女方20桌的費用由男方支付，ViVi說：「由於新郎真的太愛新娘，拿家中房子去貸款舉辦這場風光婚禮。」只是當女方嫁進男方家中，竟然要幫忙償還當初辦婚宴的貸款，以及償還男方家中原本的債務，最後讓她決定訴訟離婚。

兩性作家欣西亞遇曾遇過特殊癖好的老夫少妻。（和展影視提供）兩性作家欣西亞遇曾遇過特殊癖好的老夫少妻。（和展影視提供）

兩性作家欣西亞分享另一個極端案例，一名女大生在父母處心積慮安排下，讓她嫁入豪門，企業老闆允諾婚後先給一棟房、及20萬家用，還願意給女方父母一個人一個月五萬的孝親費，但要女大生做健康檢查確認身體健康，且必須是完璧之身，婚後企業老闆覺得太太不懂閨房訣竅，提出要找酒店小姐到府授課，當大老闆與酒店小姐進行性行為時，要太太在一旁做筆記學習，她向父母親提出此怪異事件，父母親竟要她看在每個月孝親費上好好學習，這位年輕太太找上欣西亞詢問該怎麼面對這樣的婚姻，也提到自己會想要跟韓劇女主角一樣跟同年紀的年輕歐巴談戀愛、親密接觸，可是看在錢的份上也不想離婚，欣西亞心想這位企業老闆應該有特殊的性癖好，便建議她跟先生提出換他在一旁觀看做筆記，沒想到先生竟然同意，還願意每個月多支付10萬元，讓太太去物色年輕男性發生性行為。

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