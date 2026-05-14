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（影）104歲還能獨居！日本「超級奶奶」爆紅 一舉動逼哭觀眾

《104歲哲代奶奶：一個人生活》電影海報。（佳映娛樂提供）《104歲哲代奶奶：一個人生活》電影海報。（佳映娛樂提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕104歲還能一個人生活，會是什麼畫面？日本紀錄片《104歲哲代奶奶：一個人生活》徹底顛覆觀眾想像。

這位住在廣島尾道山間小鎮的「超級奶奶」石井哲代，不只每天自己煮味噌湯、整理庭院、招呼鄰居，還會一邊倒退下坡、一邊喊著「呦咻、呦咻」，超可愛模樣甚至意外圈粉大批日本Z世代，被封為「最強療癒系阿媽」。

由導演山本和宏耗時3年拍攝的《104歲哲代奶奶：一個人生活》，記錄哲代奶奶從101歲到104歲的人生日常。原本只是電視台企劃，卻因奶奶的魅力一路拍成電影。

哲代奶奶目前入住照護機構。（佳映娛樂提供）哲代奶奶目前入住照護機構。（佳映娛樂提供）

山本坦言，自己過去其實很害怕變老，甚至看到「只有兩成日本人想活到100歲」的調查時，也深深認同，但遇見哲代奶奶後徹底改觀，「如果老了能像她那樣，那活到100歲好像也不錯。」最讓觀眾著迷的不只是哲代奶奶的長壽，而是她那種「把日子活成日常冒險」的能量。即使超過百歲，她還是堅持獨居，腿不好就慢慢走，下坡怕跌倒，就自己研究出倒退嚕下山法。

導演笑說，很多年輕觀眾看完後都說：「她根本是精神偶像。」甚至連奶奶拔草、發呆、煮飯的畫面，都莫名讓人想一直看下去。

電影裡最催淚的一段，則是哲代奶奶探望95歲妹妹「小桃」的畫面。當時妹妹病重，奶奶忍著長途顛簸，花了4小時車程趕去醫院。因疫情限制，姊妹倆只能隔著透明隔板見面10分鐘。哲代奶奶不停喊著「小桃、小桃」，而無法說話的妹妹只能流淚回應。那一刻，不只現場工作人員全哭了，導演也坦言：「大家都知道，這可能是最後一次見面。」

哲代奶奶在今年4月29日迎來106歲生日。（佳映娛樂提供）哲代奶奶在今年4月29日迎來106歲生日。（佳映娛樂提供）

有趣的是，電影中不少超自然、超生活感的瞬間，其實都是用iPhone拍下。山本導演透露，哲代奶奶很常突然冒出金句，「只有手機才能即時捕捉那些稍縱即逝的瞬間。」他甚至形容奶奶是「人生的達人」，「她不是藝術家，但她光是活著，就已經很有魅力。」

而這位爆紅的「療癒系奶奶」，已在今年4月29日迎來106歲生日。雖然目前入住照護機構，但依舊天天笑咪咪和大家聊天。為了電影在台上映，她還特地錄影片向台灣觀眾打招呼，超暖舉動再度融化一票影迷。

此外，導演山本和宏與監製岡本幸也將於5月17日親自來台，出席台北長春國賓影城限定影人場，與觀眾分享這段陪伴哲代奶奶3年的真實故事。《104歲哲代奶奶：一個人生活》於5月22日在台上映。

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