72歲陳盈潔連日血便！許常德沈重證實「將走到人生終點」 病榻前喊話別有罣礙

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券案入獄，前年10月因敗血症與腎衰竭一度病危，隨後保外就醫至今已近3年，期間數度傳出病況危急，健康狀況始終牽動外界關注。對此，音樂人好友許常德今（14日）晚開直播說明陳盈潔現況，語重心長表示「我覺得陳姐要走到人生的終點了...」。

許常德（左）與命理老師許睿光稍早在臉書直播將主題定為「最後時光的告別」。（翻攝自臉書）

許常德與命理老師許睿光稍早在臉書直播，不僅將主題定為「最後時光的告別」，除了分享對生命課題的看法，也逐一解答外界對陳盈潔病況的疑問。許常德表示，外界時常讚賞「阿德真的是好人，沒有你這樣的開始，不會有後續的事情！」不過，他直言這些話自己一直承受不起，「我才會一直不講話，因為我解釋不完、也解釋不清楚，我覺得陳姐要走到人生的終點了...」如今，自己才在沉靜一段時日後，有能力表達說明這件事情。

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「我跟陳姐的緣分，見面交談不超過十次。」許常德回憶兩人相識的過程，坦言自陳盈潔被關進去後已經失去語言能力，雙方其實都不曾交談過，在入監的前一天才致電給他闡述心境。許常德透露，自己去探監六、七次，陳盈潔不曾拿起話筒過，不過每每都會嘔吐，當時不知道她有何病徵、病況，爾後透過管道才得知應是「多重器官衰竭」，因此後續才會有保外就醫的安排。在高雄、台南、台北的音樂會落幕後，許常德也為陳盈潔發行單曲，不過健康狀況始終牽動外界關注，大眾的暖心問候始終令他深感動容。

許常德（右）今晚針對陳盈潔（左）病況，開直播向外界逐一說明。（翻攝自臉書）

面對陳盈潔生病現況，許常德自看護口中得知在過去10天一直都是血便，因此意識到可能將抵達人生終點站，隨即趕往探視陳盈潔，不過發現臉部已明顯發腫，他感性剖白「妳一生留下那麼多作品，已經療癒很多人了，同時也拯救許多人的命，妳都有將這些歌曲給演唱好，讓這些作詞、作曲者與有榮焉。」對於債務，許常德喊話陳盈潔能在下輩子連本帶利償還，更笑著對她說「妳一定要搭上火箭！」病榻前望喊話別有罣礙。

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