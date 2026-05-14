《陽光女子》何曼希「最萌哈啾」社群瘋傳 蕭子墨無袖造型帥翻

〔記者鍾志均／台北報導〕新生代演員何曼希與蕭子墨繼《陽光女子合唱團》後再度合體，這回直接升級成為服飾品牌年度大使，是兩人出道以來首次接下服飾品牌代言。

何曼希（右）、蕭子墨裝破百套打造「涼感宇宙」。（50 PERCENT提供）

這次品牌主打「涼感宇宙」概念，以「何曼希的涼感宇宙」為主軸，把校園感、街頭風、運動系與日常穿搭全部混搭進廣告裡。整場拍攝更硬到像在錄實境節目，從深夜一路拍到隔天下午，整整將近24小時沒停過，還包含跑步、單車、舞蹈、啦啦隊拋接等高強度畫面，讓演員群全累翻，自嘲根本是「青春版三鐵競賽」。

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何曼希笑說，拍攝當天從凌晨冷到發抖，一路拍到下午大太陽，「真的像一天經歷四季。」為了上鏡狀態，她拍攝前還特別控制飲食，加上這次換了超過百套服裝，每套風格都不同，「很新鮮也很好玩。」

不過最讓網友瘋狂的，反而是她在廣告中「涼到打噴嚏」的瞬間，一個超萌「哈啾」意外在社群瘋傳，直接變成最新迷因畫面。

因《陽光女子合唱團》「麥可律師」爆紅的蕭子墨，則大秀無袖造型。他說自己為了拍攝，特別加強運動與飲食控制，靠游泳和有氧調整體態，希望呈現「舒服又有精神」的狀態。

何曼希（右）、蕭子墨首度合體擔任品牌大使。（50 PERCENT提供）

隨著作品熱播，何曼希的社群追蹤數也火速突破35萬，談到突然暴增的關注度，她坦言至今仍有點不真實，「我現在最真實的感覺就是感恩跟感動，很謝謝大家因為角色喜歡我。」

除了代言話題外，蕭子墨近期演藝事業也全面開掛。除了新作《幸運閣》、《即刻刺殺》之外，他還鬆口坦承，其實非常想挑戰近年超夯的BL題材。「如果角色關係跟情感是成立的，我會很願意嘗試。」

此外，他也預告新歌《最好我先愛你》即將數位上線，甚至正在籌備一首自己非常喜歡的台語慢歌。相較急著證明自己，他表示現階段更想「把每個角色跟作品好好完成」，成熟發言也讓外界更期待他接下來的發展。

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