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2PM尼坤近況驚人！泰國王子「現身變大叔」 臉型體態圓一圈認不出

2PM泰籍成員尼坤昔日精壯「泰國王子」形象，與如今圓潤近況形成強烈反差。（組合照，翻攝自IG、YouTube）2PM泰籍成員尼坤昔日精壯「泰國王子」形象，與如今圓潤近況形成強烈反差。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團2PM泰籍成員尼坤（Nichkhun）過去憑藉俊美五官紅遍亞洲，更因王子氣質坐擁「泰國王子」封號，沒想到近日現身官方頻道時，體態明顯圓潤不少，與過往雕刻般外貌形成巨大反差，畫面曝光後立刻掀起韓網熱議。

37歲的尼坤近日與隊友Jun. K、張祐榮一同登上2PM官方YouTube頻道，3人被安排重新體驗宿舍生活，當天由尼坤率先抵達宿舍，可見他身穿黑色帽T、打扮相當休閒。不過最令人震驚的，還是尼坤比起過去明顯發福的模樣，不僅原本銳利的下顎線消失，臉部線條也圓潤不少，與昔日「泰國王子」形象形成強烈反差。

尼坤近來登上2PM官方頻道，明顯發福模樣掀起韓網熱烈討論。（翻攝自YouTube）尼坤近來登上2PM官方頻道，明顯發福模樣掀起韓網熱烈討論。（翻攝自YouTube）

此外，隊友Jun. K當天還積極分享減重與消水腫話題，似乎相當在意上鏡狀態，反觀尼坤則顯得相當自在，完全不在意鏡頭模樣，對比格外鮮明。畫面曝光後也立刻在韓網掀起熱烈討論，網友們連連驚呼「差點認不出來！」甚至有人笑喊「乍看還以為是成東鎰！」

不過，在眾人感嘆昔日神顏已回不去之際，也有許多粉絲紛紛挺身為尼坤緩頰，認為他雖然外型改變，但笑容依舊和當年一樣溫暖，「感覺過得很幸福」、「現在更有親切感」、「自然老去也很好！」

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