二寶爸一出道就紅！認陷巨大壓力 驚吐「想當家庭主夫」

〔記者張釔泠／台北報導〕高爾宣近期跨足公益領域，擔任思覺失調症衛教大使，將音樂創作與心理健康議題自然串連。他今年三月推出的新歌《Rewind》，MV中飾演心理醫師，搭配親自創作的歌詞鼓勵情緒潰堤的病友，情境與此次活動主題不謀而合，不少網友粉絲留言「好有感觸」。

高爾宣擔任思覺失調症衛教大使，認同「失調可以重調」。（社團法人台灣社會與社區精神醫學會提供）

他受邀為好發於年輕族群的「思覺失調症」發聲，今天記者會現場他也即興以「失調可以重調」為概念獻一段祝福，「大腦生病就像音準跑掉，是可以慢慢調回來的」，希望鼓勵病友穩定接受治療，也呼籲大眾少一點標籤、多一點理解。

請繼續往下閱讀...

高爾宣坦言，自己過去對思覺失調症的認識其實不深，但知道國內其實不少年輕朋友深受其擾，因此決定接下衛教大使角色，希望用自己的方式，讓議題被更多人聽見。正巧當時創作新歌《Rewind》時，靈感來自身邊音樂人朋友與粉絲的真實經驗，「很多人其實都有情緒或心理困擾，只是沒有被好好理解。」

高爾宣在《Rewind》MV中看似心理醫生，但他覺得自己更像以「過來人」身份，用同理心去陪伴大家，他透露，自己剛出道時雖迅速獲得關注，但也因短時間內被推向輿論尖端而面臨巨大壓力與爭議，當時花了許多時間排解心理狀況。他表示自己非常能同理現代人在情緒低谷中說不出的痛苦。

高爾宣過去對思覺失調症了解不多，接觸後才發現「其實離我們很近」。（社團法人台灣社會與社區精神醫學會提供）

他透露自己的抒壓方式是運動、寫歌和帶小孩，他特別推薦運動，上個月他才剛挑戰226K鐵人三項，被問到最困難的項目是什麼？他回答是跑步，因為他的腳是高足弓，只要一跑步必長水泡，這次雖然換了適合自己的鞋，沒有再起水泡，但還是有3個腳趾是嚴重瘀青是黑的，不過他很享受訓練的過程，「雖然辛苦，但練完會喜歡有訓練的自己，因為流汗能幫助大腦分泌快樂物質。」

身為二寶爸，他認為帶小孩也滿抒壓的，「如果可以選，我還滿想當家庭主夫。」他帶小孩有秘訣，「唱歌超有用。尤其是我跟小派（派偉俊）合唱的《Hold on》，每次小朋友在鬧時，只要唱這首歌馬上會停止。」

昨天是金曲獎入圍公布，他私心希望入圍最佳華語男歌手的Gummy B可以得獎。談到近況，他接下來會專心準備新專輯，希望今年順利發行與大家分享。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法