自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

二寶爸一出道就紅！認陷巨大壓力 驚吐「想當家庭主夫」

〔記者張釔泠／台北報導〕高爾宣近期跨足公益領域，擔任思覺失調症衛教大使，將音樂創作與心理健康議題自然串連。他今年三月推出的新歌《Rewind》，MV中飾演心理醫師，搭配親自創作的歌詞鼓勵情緒潰堤的病友，情境與此次活動主題不謀而合，不少網友粉絲留言「好有感觸」。

高爾宣擔任思覺失調症衛教大使，認同「失調可以重調」。（社團法人台灣社會與社區精神醫學會提供）高爾宣擔任思覺失調症衛教大使，認同「失調可以重調」。（社團法人台灣社會與社區精神醫學會提供）

他受邀為好發於年輕族群的「思覺失調症」發聲，今天記者會現場他也即興以「失調可以重調」為概念獻一段祝福，「大腦生病就像音準跑掉，是可以慢慢調回來的」，希望鼓勵病友穩定接受治療，也呼籲大眾少一點標籤、多一點理解。

高爾宣坦言，自己過去對思覺失調症的認識其實不深，但知道國內其實不少年輕朋友深受其擾，因此決定接下衛教大使角色，希望用自己的方式，讓議題被更多人聽見。正巧當時創作新歌《Rewind》時，靈感來自身邊音樂人朋友與粉絲的真實經驗，「很多人其實都有情緒或心理困擾，只是沒有被好好理解。」

高爾宣在《Rewind》MV中看似心理醫生，但他覺得自己更像以「過來人」身份，用同理心去陪伴大家，他透露，自己剛出道時雖迅速獲得關注，但也因短時間內被推向輿論尖端而面臨巨大壓力與爭議，當時花了許多時間排解心理狀況。他表示自己非常能同理現代人在情緒低谷中說不出的痛苦。

高爾宣過去對思覺失調症了解不多，接觸後才發現「其實離我們很近」。（社團法人台灣社會與社區精神醫學會提供）高爾宣過去對思覺失調症了解不多，接觸後才發現「其實離我們很近」。（社團法人台灣社會與社區精神醫學會提供）

他透露自己的抒壓方式是運動、寫歌和帶小孩，他特別推薦運動，上個月他才剛挑戰226K鐵人三項，被問到最困難的項目是什麼？他回答是跑步，因為他的腳是高足弓，只要一跑步必長水泡，這次雖然換了適合自己的鞋，沒有再起水泡，但還是有3個腳趾是嚴重瘀青是黑的，不過他很享受訓練的過程，「雖然辛苦，但練完會喜歡有訓練的自己，因為流汗能幫助大腦分泌快樂物質。」

身為二寶爸，他認為帶小孩也滿抒壓的，「如果可以選，我還滿想當家庭主夫。」他帶小孩有秘訣，「唱歌超有用。尤其是我跟小派（派偉俊）合唱的《Hold on》，每次小朋友在鬧時，只要唱這首歌馬上會停止。」

昨天是金曲獎入圍公布，他私心希望入圍最佳華語男歌手的Gummy B可以得獎。談到近況，他接下來會專心準備新專輯，希望今年順利發行與大家分享。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中