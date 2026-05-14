後台直接脫！莫允雯神經大條「無視監視器」 助理急擋駕：差點被看光

莫允雯差點「全裸直播放送」，後台有監視器她渾然不知。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕莫允雯今（14日）出席休閒鞋品牌活動，被問到近期醫美、月中的「針孔偷拍」風波，她自招是個不折不扣的「大粗線條」，不僅住飯店從不檢查，甚至連在有監視器的後台都差點直接當眾換衣服，嚇得助理趕緊飛撲擋駕。

談到偷拍議題，莫允雯直言，這非常嚴重且不該發生，「不管拍到什麼，都不應該在沒人認可下拍到」，但她自招出外拍戲完全沒防備，甚至神經大條到極點，曾看到更衣空間就準備「坦誠相見」，完全沒發現頭上有監視器，還好助理提醒才沒讓她春光外洩。她也聽說過飯店有「雙面鏡」傳聞，感嘆：「現在的人都要學會保護自己。」

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莫允雯住飯店從不檢查針孔，助理飛撲阻止她當眾換衣。（記者李紹綾攝）

有趣的是，當媒體關心她住飯店有沒有遇到「可怕的東西（指針孔）」時，經紀人瞬間會錯意，以為是在問靈異事件，結果莫允雯立刻大開話匣子，分享在新加坡拍鬼片時的驚魂記。她透露當時住的飯店很舊，某天收工回房，助理驚見鏡子上竟然「有人寫字」，起初以為是清潔人員惡作劇，沒想到詢問後發現根本沒人進過房間，更毛的是，過沒多久「鏡子上的字突然消失了」，讓全劇組毛骨悚然，每天出門都要猛燒聖木壓驚。

莫允雯爆飯店鏡子「自己浮字」，拍鬼片拍到全劇組發毛。（記者李紹綾攝）

不僅鏡子有怪事，莫允雯回憶在廟口拍戲時，明明是去廁所，卻明顯感覺被一股力量「往後推了一下」，瞬間頭暈目眩，嚇得她跟助理尿意全消，直接拔腿狂奔。

莫允雯神經大條到快裸換，還自曝在廟口被「鬼推一把」。（記者李紹綾攝）

莫允雯近期正投入新影集《媽的發財金》拍攝，她與安心亞、嚴正嵐演姊妹，媽媽則是「國民美媽」林美秀。戲裡探討親子課題，戲外她也坦言對「家族創傷」很有共感：「從小到大，我們花很多時間讓彼此關係更好」，雖然小時候很叛逆，但長大後學會了解自己，透過演戲也療癒了現實中的母女關係。

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