郭雪芙婚禮崩壞照流出....受傷吐心聲：我長那樣嗎

郭雪芙今出席保養品活動，狀態相當好。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭雪芙3月底出席禾浩辰與吳品潔婚禮時，被網友發現身形似乎「腫一圈」崩壞，意外掀起熱議。事隔一個多月，她今出席保養品活動，狀態相當好，臉也非常亮，只是談起婚禮當天照片，連她自己也忍不住哀嚎：「我有長那樣嗎？」因她看到照片也嚇一跳，忙著解釋「影片就沒這麼腫」。

郭雪芙目前正忙於新戲前置作業。（記者陳奕全攝）

她看到照片時相當傷心，因此自從婚禮後，她和朋友聚餐，自己都會水煮肉跟青菜控制飲食，但也忍不住替自己平反：「我自己照鏡子覺得還好！」女生本來每個月身體狀態就會有起伏，「每個月都會有幾天想多吃一些的時候。」而體重沒什麼落差。

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郭雪芙目前正忙於新戲前置作業，因已有一、兩年沒有拍戲，這回碰上好劇本讓她格外期待。只是沒戲是否會有經濟壓力？她幽默回：「經紀人比較有壓力啦！」其實她代言跟活動頗多，倒是不需要擔心經濟這一塊。

郭雪芙2024年曾與愛爾麗集團合作，她坦言看到新聞有嚇一跳。（記者陳奕全攝）

此外，近日醫美診所安裝針孔攝影機爭議不斷，郭雪芙2024年曾與愛爾麗集團合作，她坦言看到新聞有嚇一跳，並稱之前沒有保護自己的概念，現在開始擔心外出被偷拍，考慮要去買偵測儀器。

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