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南韓籍啦啦隊女神回憶來台點滴！4人真情告白甜喊難忘

〔記者林欣穎／台北報導〕洋基工程籃球隊啦啦隊「洋基女孩」南韓籍成員睦那京、崔洪邏、朴淡備、李素敏，本季來台發展話題不斷，從一開始的陌生與緊張，到如今能自在站上舞台、和粉絲打成一片，四人也透過感謝祭，分享這段跨海追夢旅程中最真實的心情。

洋基南韓籍啦啦隊女孩睦那京、李素敏（中下）、崔洪邏、朴淡備。（洋基工程提供）洋基南韓籍啦啦隊女孩睦那京、李素敏（中下）、崔洪邏、朴淡備。（洋基工程提供）

聊起整季相處變化，那京與崔洪邏笑說，因為一起住宿、搭飛機，相處時間很多，「原本感情就很好，現在變得更像家人一樣。」李素敏也暖心表示，「很謝謝姐姐們一直照顧我，下次也想再一起活動。」

回憶起這個賽季最難忘的瞬間，崔洪邏提到5月9日的比賽讓她印象最深，「因為之前有一場沒能參與，久違再見到粉絲時，大家非常熱情地歡迎我，真的很感動。」朴淡備則笑說，最忘不了的反而是第一場演出，「當時幾乎沒辦法完整彩排，只能當天稍微對流程，真的很緊張，但也因此特別難忘。」而睦那京則提到，和飛飛、璇璇一起帶應援時玩得非常開心，「雖然有語言隔閡，但洋基女孩們都很主動靠近我們，真的很感謝。」

談到這趟來台發展的收穫，四人也各自用一個詞形容這個賽季。崔洪邏選擇「愛」，坦言第一次到國外當啦啦隊其實壓力很大，「但因為粉絲們給了我很多愛，我才能慢慢適應，也越來越享受這段時光。」朴淡備則用「躍進」形容自己，「這是一個讓我作為啦啦隊員更加成長、視野也變更寬廣的賽季。」

身兼韓國與台灣兩地隊長的睦那京，則用「考驗」形容這一年。她坦言，同時兼顧兩邊行程其實非常辛苦，「我一直在想自己到底能做到哪裡、能不能撐過去，但現在回頭看，我覺得自己順利通過這場考驗了。」李素敏則以「成長」作為答案，「剛加入時其實有很多不足和緊張，但隨著賽季進行，不管是舞台表現還是心態上，我都成長了很多。」

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