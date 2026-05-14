自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王彩樺和超猛男公關玩瘋了！脫稿演出超預期 陳奕冒冷汗：老婆不能看

羅宏正（左起）、陳奕、吳思賢、石知田和周予天在《男公館》飾演男公關。（艾瑞克艾斯提供）羅宏正（左起）、陳奕、吳思賢、石知田和周予天在《男公館》飾演男公關。（艾瑞克艾斯提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕製作、主演的台劇《男公館》陣容堅強，客串卡司也很強大，第一、二集除了男公關張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天大秀身材之外，温昇豪與柯叔元更同台飆戲，演出黑道老大。温昇豪拍完戲直接向製作人陳奕提出要求，希望未來有機會一定要演男公關，陳奕馬上說：「如果開始籌備第二季《男公館》，昇豪哥是第一位必演的男公關。｣

温昇豪（中）在《男公館》客串演出黑幫老大。（艾瑞克艾斯提供）温昇豪（中）在《男公館》客串演出黑幫老大。（艾瑞克艾斯提供）

在劇中擔任女客人的王彩樺、屈中恆老婆Vicky和賴琳恩，在第一、二集均有熱情享受男公關的福利橋段，與擔任男公關的吳思賢、羅宏正、石知田、周予天有直接互動劇情，製作人陳奕說：「記得當時剛好是彩樺姐唱片宣傳期，謝謝她百忙之中來支持我們，Vicky姐也是一通電話，她還瞞著屈哥來體會男模會館的服務，之前宣傳時碰到屈哥還立刻道歉，希望他不會介意。｣

而兩位的演出超乎預期，現場歡笑不斷，根本沒有照稿演出，全部70%臨場發揮，特別是陳奕與王彩樺的對戲，擔任女恩客的王彩樺簡直是演技大爆發，事後陳奕看到拍攝畫面，直呼這段畫面一定想辦法不讓老婆看到。

柯叔元（左二）在《男公館》客串演出黑幫老大。（艾瑞克艾斯提供）柯叔元（左二）在《男公館》客串演出黑幫老大。（艾瑞克艾斯提供）

《男公館》影集的故事是從一個鑽石貪念而偷了鑽石展開的黑色喜劇，因此劇組特別為了回饋收看首播的觀眾，舉辦「看男公館搶鑽石」活動，把握5月15日起三天看首播，活動辦法請上男公館官方IG（@ace.drama2025），送出GIA認證且市價超過萬元的天然鑽石。

本週五5月15日晚上十點播出的《男公館》，除了在NETFLIX台灣首播及愛奇藝國際版全球播出，還有中華電信VOD、Hami Video、NOW TV（香港及澳門），另外5／24晚上十一點在三立都會台播出及Singtel TV（新加坡）於6月8日播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中