王彩樺和超猛男公關玩瘋了！脫稿演出超預期 陳奕冒冷汗：老婆不能看

羅宏正（左起）、陳奕、吳思賢、石知田和周予天在《男公館》飾演男公關。（艾瑞克艾斯提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕製作、主演的台劇《男公館》陣容堅強，客串卡司也很強大，第一、二集除了男公關張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天大秀身材之外，温昇豪與柯叔元更同台飆戲，演出黑道老大。温昇豪拍完戲直接向製作人陳奕提出要求，希望未來有機會一定要演男公關，陳奕馬上說：「如果開始籌備第二季《男公館》，昇豪哥是第一位必演的男公關。｣

温昇豪（中）在《男公館》客串演出黑幫老大。（艾瑞克艾斯提供）

在劇中擔任女客人的王彩樺、屈中恆老婆Vicky和賴琳恩，在第一、二集均有熱情享受男公關的福利橋段，與擔任男公關的吳思賢、羅宏正、石知田、周予天有直接互動劇情，製作人陳奕說：「記得當時剛好是彩樺姐唱片宣傳期，謝謝她百忙之中來支持我們，Vicky姐也是一通電話，她還瞞著屈哥來體會男模會館的服務，之前宣傳時碰到屈哥還立刻道歉，希望他不會介意。｣

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而兩位的演出超乎預期，現場歡笑不斷，根本沒有照稿演出，全部70%臨場發揮，特別是陳奕與王彩樺的對戲，擔任女恩客的王彩樺簡直是演技大爆發，事後陳奕看到拍攝畫面，直呼這段畫面一定想辦法不讓老婆看到。

柯叔元（左二）在《男公館》客串演出黑幫老大。（艾瑞克艾斯提供）

《男公館》影集的故事是從一個鑽石貪念而偷了鑽石展開的黑色喜劇，因此劇組特別為了回饋收看首播的觀眾，舉辦「看男公館搶鑽石」活動，把握5月15日起三天看首播，活動辦法請上男公館官方IG（@ace.drama2025），送出GIA認證且市價超過萬元的天然鑽石。

本週五5月15日晚上十點播出的《男公館》，除了在NETFLIX台灣首播及愛奇藝國際版全球播出，還有中華電信VOD、Hami Video、NOW TV（香港及澳門），另外5／24晚上十一點在三立都會台播出及Singtel TV（新加坡）於6月8日播出。

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