藝人合力拉「49噸輕軌列車」！錢薇娟看成員名單秒翻白眼

江宏傑（左）、錢薇娟。（全城地圖：最強明星隊提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕錢薇娟、江宏傑擔任隊長拍攝的全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》最新一集將迎來話題十足的「天龍地虎戰」，平均身高180公分以上的長人軍團，對決人均160公分的小鋼砲隊伍，兩隊將近30公分的身高差，也讓紅隊隊長江宏傑與藍隊隊長錢薇娟直呼：「這場一定超有看頭！」

「天龍隊」集結高人氣長腿陣容，包括林宜增、楊一展、江宏傑、錦榮以及胡祖薇。（全城地圖：最強明星隊提供）

本次「天龍隊」集結高人氣長腿陣容，包括189公分起跳的錦榮、楊一展、林宜增以及胡祖薇；而「地虎隊」則由沒超過170公分的比杰、阿倉、EASON、嘻小瓜組成，形成超強烈反差。

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「地虎隊」由比杰、嘻小瓜、錢薇娟、EASON、阿倉組成。（全城地圖：最強明星隊提供）

令人意外的是，錢薇娟竟被分配率領「地虎隊」，看到雙方陣容瞬間崩潰翻白眼，還一度誇張倒地，讓現場笑翻；反觀江宏傑則是看到自己的「天龍隊」後信心爆棚，當場拍胸脯大喊：「這次絕對穩的！」

本週《全城地圖：最強明星隊》更迎來重大突破，節目首度與淡海輕軌合作，將競賽場地直接搬進淡海輕軌機廠，挑戰史上最狂的「輕軌拔河賽」。由錢薇娟與江宏傑分別率領藍紅兩隊，合力對抗五節車廂、總長34.75公尺、總重高達49噸的淡海輕軌列車，眾人一看到巨大車體，全場立刻驚呼：「這根本是不可能的任務！」

節目挑戰史上最狂的「輕軌拔河賽」。（全城地圖：最強明星隊提供）

正當錢薇娟率領「地虎隊」竟然合力拉動輕軌列車，這時嘻小瓜突然喊「休息！休息一下！」錢薇娟直接不留情面嗆：「休息個屁！」讓氣氛非常緊繃。除了震撼的「輕軌拔河賽」，本週節目也加入全新競技項目「帶式橄欖球」，面對陌生賽事，藝人們不只要拚體力，更得在短時間內熟悉規則與戰術配置，考驗隊長臨場調度能力。

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