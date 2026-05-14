坐輪椅出庭怕被說「演戲」 黃明志涉持冰毒壯陽藥判決結果出爐

黃明志涉嫌持有毒品案，今天獲判無罪釋放。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞藝人黃明志去年10月捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡的猝死案，另外還扯出他涉及持有冰毒、壯陽藥等大馬禁藥，他今（14日）坐輪椅出庭，最後判決結果也出爐。

原本黃明志預定5月底出庭，但今天提前半個月出庭，他今天坐輪椅出庭，更加吸引現場守候媒體注意，他事後在社群解釋：「前天腳受傷，知道今天要上法庭，擔心說坐輪椅會被說『做戲』博同情，所以昨晚一直練習用各種看不出來的方式走路，但卻發現我一瘸一瘸的樣子看起來更像『做戲』。」

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另外黃明志提到，看到很多媒體守候，心想反正站著坐著都會被罵，「那林北寧願選擇坐著被罵，輕鬆多了，現在去看骨科了，靜候好消息。」這也是他坐輪椅出庭的原因，他出庭後判決也出爐，根據大馬多家媒體報導，黃明志向檢方提交兩份陳情書，檢方在考量案件進展後，包括相關毒理學檢測報告，還有案件調查最新進展後，無意繼續提告黃明志，最後他被判無罪獲釋。由於前幾天黃明志剛過生日，支持他的粉絲說這是最好的、遲來的生日禮物。

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