（影）高雄「K-SPARK」4萬張秒殺還不夠！主辦突宣布加碼釋票

「K-SPARK」秒殺完售。（寬魚國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕由寬魚國際主辦的《K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026》，集結G-Dragon、泰妍、FTISLAND、DPR IAN與KiiiKiii五組超狂卡司，5月30日將在高雄國家體育場炸裂開唱。

近4萬張門票日前開賣秒殺，直接讓大批粉絲崩潰哀號，主辦單位今（14）終於宣布「加碼釋票」，消息再度引爆全網暴動。

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最讓粉絲瘋掉的莫過於GD親自拍影片向台灣粉絲喊話：「希望大家5月30日一起來高雄，和我們度過愉快時光，快點來高雄吧！」讓VIP們全體失控狂刷留言：「終於等到GD高雄首秀！」

「K-SPARK」宣布釋出票券，16日下午開賣。（寬魚國際提供）

這次《K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026》也被歌迷封為「韓流夢幻清單一次滿足」的神級拼盤演唱會。除了GD壓軸坐鎮，泰妍將帶來招牌神級LIVE，預告再度上演萬人合唱名場面；FTISLAND則準備用熱血搖滾把世運主場館變大型音樂祭。

而近年在全球潮流圈爆紅的DPR IAN，被視為本次最神祕的舞台亮點。他充滿電影感與藝術氛圍的表演風格，每次現場都像在拍暗黑系MV，被粉絲形容「根本不是演唱會，是沉浸式藝術展」；至於新生代女團KiiiKiii，則將帶著超強青春能量登場，被視為這波韓流新世代代表之一。

由於預期散場後將湧現大量返鄉人潮，主辦單位也同步宣布，將在高雄國家體育場周邊加開返鄉專車，希望讓歌迷能安心看完演唱會再平安回家。本次釋出票券將於5月16日下午3點在KKTIX正式開賣。

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