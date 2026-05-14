Threads玩太兇！王識賢被求「仁哥掐脖子」哭笑不得

今舉辦《角頭》漫畫暨《網紅老爸》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕「角頭宇宙」近來火力全開，不只宣布推出漫畫版，電影《網紅老爸》也同步曝光新動向。今（14）舉辦《角頭》漫畫暨《網紅老爸》記者會，現場從「爸爸經」一路聊到Threads迷因文化，話題超展開。

王識賢（右）這次在《網紅老爸》中飾演父親角色。（記者胡舜翔攝）

王識賢這次在《網紅老爸》中飾演父親角色，談到現實中的女兒，他坦言其實女兒從來不會跟他聊「喜歡哪個男生」，甚至苦笑表示：「可能不要讓人家發現她爸爸是王識賢吧。」但身為爸爸的他也承認，若真的有男生接近女兒，自己還是會默默觀察，「我應該就是遠遠盯著看那種。」

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被問到如果女兒突然交男友怎麼辦？王識賢一度脫口：「來不及的話，我真的會抓狂。」但下秒又立刻收回情緒，笑說現在會努力把對方當成「朋友」看待，「其實條件只有一個啦，要孝順。」

王識賢近年開始積極玩Threads，意外變成年輕網友的新迷因男神。（記者胡舜翔攝）

除了聊家庭話題，近年開始積極玩Threads的王識賢，也意外變成年輕網友的新迷因男神。他笑說最近用Threads宣傳《角頭》，發現很多粉絲「入戲太深」，甚至有人私訊要求他模仿《角頭》裡的「仁哥」掐脖子，「大家都叫我罵一下他們。」讓他哭笑不得。不過他也趕緊喊話：「大家放輕鬆啦，仁哥沒有真的要出手。」表示其實私下沒有那麼兇。

而王識賢的女兒對爸爸爆紅網路這件事，反應倒是超淡定。「她覺得還OK，很平常心。」王識賢透露，女兒朋友偶爾會來要簽名照，但如果要求錄影，女兒通常都直接拒絕。至於自己發文時，也會偷偷參考女兒意見，「像是配什麼音樂，我都會問一下她。」

王識賢的女兒對爸爸爆紅網路這件事，反應倒是超淡定。（記者胡舜翔攝）

另一邊的阿Ben則分享完全不同的育兒哲學。他分享，對女兒幾乎是「有求必應」，「女兒真的比較沒辦法拒絕。」但對兒子就超現實，「兒子要談條件，要用功課來交換，我是把兒子當乞丐養。」

阿Ben還語重心長表示，未來女兒交往對象，「一定要比我更好才行。」甚至爆料自己爸爸當年也是這樣，「我爸以前對我姐也比較好。」沒想到話才剛講完，一旁立刻被虧爆。孫鵬直接吐槽阿Ben根本不是真正的「乞丐養法」，開玩笑爆料他家裡住5000多萬房子、開500萬名車，讓全場瞬間笑翻。

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