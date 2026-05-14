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啦啦隊女神若潼宣布退團「真實原因」曝光！接棒正妹是她

SmileDash成員換血，Mina （左起）、BIDO、 侑真。（富現音樂提供）SmileDash成員換血，Mina （左起）、BIDO、 侑真。（富現音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕女團SmileDash 2025年底正式成軍，先是吉他手Arisa公開因為音樂理念不同而決定離團，日前SmileDash在樂天桃猿主場擔任開場嘉賓，啦啦隊女神主唱若潼也宣布因為行程過於忙碌，沒辦法再陪姐妹們一起奮鬥，因此決定將主唱的位子交棒給前女團出身的BIDO。

BIDO從女團選秀節目《未來少女》發跡，當初賽後她還有另一個身份，是赴南韓打歌舞台聲名大噪的女團預備出道成員，接棒原主唱若潼，並攜手SmileDash的貝斯手Mina跟鼓手侑真以三人組形式出發，貝斯手Mina表示：「計劃總是趕不上變化，我們一直都很尊重團員個人的想法，也都祝福團員們各自理想的發展。樂團的部分不論如何，我們都會盡力完成每次演出以及努力創作出好的作品！」

SmileDash成員換血，Mina （左起）、BIDO、 侑真。（富現音樂提供）SmileDash成員換血，Mina （左起）、BIDO、 侑真。（富現音樂提供）

SmileDash的新歌《Almost Love》MV在5月20日跟粉絲見面，主唱BIDO表示，錄音時最大的挑戰是揣摩曖昧或是戀愛中甜蜜害羞的情緒，先前她所處的女團有禁愛令，她這方面的經驗比較少，用力揣摩之後反而被製作人笑說「唱起來好像太生氣」。

《Almost Love》的新歌MV，找來宇宙人的貝斯手方Q擔任男主角，身高有184公分的他，這次的對手演員是只有157公分高的Mina，兩人擁有27公分的最萌身高差。聊起這個緣分，Mina表示兩人一開始是透過朋友介紹認識，後來一起合拍了幾支Reels，大家反應都還不錯，因此決定邀請方Q擔任男主角，兩人的緣分從短影音搭檔正式晉升為螢幕情侶。

方Ｑ助陣拍MV。（富現音樂提供）方Ｑ助陣拍MV。（富現音樂提供）

有趣的是，由於方Q真的太高，拍攝MV的時候被禁止站立，沒想到方Q坐下來的時候，居然跟157公分的Mina差不多高，工作人員一看到這個畫面都笑翻。

這次SmileDash成員大換血，令人最驚喜的莫過於從偶像女團來到搖滾女力的BIDO，她表示組樂團一直都是心中很大的心願，父母以前也是玩樂團的，其實從小就很嚮往能組一個樂團，這次以主唱身分加入SmileDash，她真的很開心，對她來說同時也是一個挑戰。貝斯手Mina也喊話，希望有一樣對音樂充滿熱情的女吉他手願意加入SmileDash。

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