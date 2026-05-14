狄鶯直播暴衝...孫鵬無奈勸「話講出去收不回來」曝私下反應

孫鵬今（14）出席《角頭》漫畫暨《網紅老爸》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕藝人孫鵬近來因老婆狄鶯突襲開Twitch直播，當起「網紅」，今（14）出席《角頭》漫畫暨《網紅老爸》記者會，首度鬆口談老婆當直播主的真實心情，甚至笑說：「她直播的時候，我最好先出門，不然我會忍不住想入鏡。」

孫鵬坦言，自己根本沒在看狄鶯直播，原因超直接「看了會打擾她，我可能會想講話、想入鏡。」但對於老婆直播尺度與火爆個性，他忍不住隔空勸戒：「不管抖內還是抖外，都要冷靜，講出去的話收不回來。」認為藝人身分畢竟和一般網紅不同，「有些話不能隨便亂講。」

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談到狄鶯直播風格越來越奔放，甚至引發討論尺度問題時，孫鵬一臉無奈笑說：「我就跟她說，妳直播我先不要回家好了，在外面過夜。」坦言夫妻倆其實對於「藝人做網紅」這件事有不少拉扯，因為藝人有包袱，但網紅講求真性情，「萬一一去回不來怎麼辦？」

孫鵬今（14）出席《角頭》漫畫暨《網紅老爸》記者會。（記者胡舜翔攝）

一旁的王識賢淡定表示，每個世代都有不同表達方式，「現在年輕人當網紅很正常，這是一個時代現象。」認為只要方向是正面的，其實沒什麼大不了。孫鵬強調，自己還是支持老婆做想做的事，「台灣是自由民主社會，她開心就好。」但最後仍不忘補一句：「尺度方面…還是要想清楚啦。」

此外，由於電影《網紅老爸》觸及親子關係，問到在家互動話題時，孫鵬透露自己愛看球賽，狄鶯喜歡追八點檔戲劇，孫安佐偏好動漫。媒體追問，那3人聚在一起時會看什麼？孫鵬臉色一沉，直說3人都在一起的話，「代表有事情要發生了⋯」，隨後趕緊補充目前都相安無事，大家各看各的，在各自的樓層各自安好，引發現場爆笑。

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